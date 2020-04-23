麥片紙盒怎麼密封？她分享神妙招...網實測大讚：我的人生被改變了

▲網友分享如何將麥片盒物盡其用。（影／翻攝自抖音／@katybee2020）

實習記者崔子柔／綜合報導

通常盒裝的麥片沒辦法一次吃完，但如果沒有收進密封罐內，麥片容易因為接觸空氣受潮，口感就變軟。英國一位網友分享了利用麥片紙盒隔開空氣的好方法，讓網友直喊「我的人生被改變了」。

一般人若要將紙盒裝的麥片保存，可能是用橡皮筋或夾子封住開口處，不過英國網友凱蒂·貝（Katy Bee）在抖音平台上傳一段影片，並附文寫下「看來我們都搞錯封住麥片盒的方法了」。

影片中可見，她先將開口的紙片往內折，再將左右兩側推凹成V型，最後把紙片塞進另一側的開口，就比原本鬆散的紙盒更能阻絕空氣。

▲網友分享如何將麥片盒物盡其用。（影／翻攝自抖音／@katybee2020）

這支影片在抖音播放次數已經超過87萬次，有17萬個讚、1萬次分享。有許多網友實測後表示，「我的人生被改變了」、「抖音讓我學到好多生活常識」、「這麼多年我終於醒悟了」。