磐石艦可能感染源？新光曝「帛琉當地情況」：過去一個月都沒肺炎病例

▲新光醫院副院長洪子仁。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣敦睦艦隊磐石艦爆出28名新冠肺炎群聚感染，由於該艦隊曾去過帛琉，但帛琉至今仍是零確診，因此感染源仍未明。帛琉的醫療一直是由台灣新光醫院協助，新光醫院副院長洪子仁今（23）日也曝光協助帛琉完成實驗室設備的過程。而談到可能感染源，他也坦言「過去一個月他們都沒有肺炎病例，但還是只能持續追查。」

洪子仁受訪時指出，帛琉在3月份有一位美國醫療團醫師志工出現呼吸道症狀，當時新光就透過視訊指導採檢，樣本送回台灣疾管署檢測，結果是陰性，從這次之後就沒有再傳疑似病例，而帛琉也向台灣政府提出協助建置檢驗實驗室的需求，因此4/1協助幫忙採購檢驗設備，外交部協助透過私人飛機送到帛琉，醫院也派了醫檢師和呼吸治療師隨行，同時也送了3台呼吸器。

請繼續往下閱讀...

而在建置實驗室的過程中，也發生一個意外插曲。洪子仁說，因為檢驗師必須使用「生物操作箱」來取核酸，但是生物操作箱重達400公斤，因此在4/9協調東港的漁船幫忙載到帛琉，當時帛琉副總統還親自迎接，因此4/9設備全部到位，之後在4/19帛琉新冠肺炎實驗室正式完成。

▲台灣敦睦艦隊磐石艦爆出28名新冠肺炎群聚感染。（圖／國防部提供）

而在實驗室完成後，帛琉當地在4/16和4/17先檢驗了32位醫護人員，全都是陰性，但4/18就台灣就爆出磐石艦群聚事件。洪子仁坦言，其實帛琉政府至今還是不解為什麼艦隊會有群聚感染，而且時間已經過了一個月，所以在4/20開始，要檢驗500人，包括曾經跟艦隊官兵接觸過的飯店人員、機場港口、醫護人員和該時間有呼吸道症狀的都要驗。

磐石艦在3/12～3/15停靠帛琉，磐石艦在4/18爆出病例，時間整整差了一個月，加上帛琉至今零確診，感染源至今仍是謎。洪子仁說，帛琉人口2萬人分散在200多個島嶼，不僅人與人之間距離很大，環境也相當空曠，因此他們防疫相對容易，所以當地政府覺得感染源不一定在帛流。

而針對帛琉當地情況的掌握程度，洪子仁則表示，新光醫院有派一位協調師駐地帛琉，每天都會互相了解狀況，根據回報情況，帛琉現在一天可以採檢48位，但其實他們在3月以後，一個肺炎和相關症狀都沒有，等於沒有半個疑似個案，所以艦隊群聚感染源還是得繼續追查。

▲▼新光、帛琉COVID-19醫療照護視訊會議。（圖／記者宋良義攝）

▲▼新光、帛琉COVID-19醫療照護視訊會議。（圖／記者宋良義攝）