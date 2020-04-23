火辣小三驚爆扶正！總裁悍妻慘輸心死...手握「偷情證據」大反擊

▲淘寶總裁蔣凡的老婆（左）、網紅張大奕（右）。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

韓劇《夫妻的世界》（台譯：夫婦的世界）貼近生活的劇情，成功製造話題，收視率屢屢創新高。而在大陸最近也上演真實版的夫妻世界，淘寶兼天貓總裁蔣凡的妻子日前公開嗆聲網紅張大奕，別再來招惹老公；沒想到過幾天後，劇情急轉直下，有網友爆料，張大奕有望扶正。

蔣凡的妻子以暱稱「花花董花花」在微博發文，「這是第一次，也是最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了，老娘也不是好惹的，望自重，好自為之。誰把我評論關了，那我怎麼能知道你聽到我說的話。」最後直接Tag張大奕，明顯就是在對她說話。

貼文一出，馬上在微博炸開。知情人士爆料，蔣凡和妻子大約20歲就在一起，一直以來感情都很好，直到小三出現後全變了樣；元配其實早在一年前就掌握出軌證據，一直給出軌2人機會悔改，但張大奕卻不肯放手，還逼迫男方一定要離婚，最後元配求助無門，只好在微博發聲。

另外，有眼尖網友搜出張大奕的小帳，發現她在服用葉酸，似乎已經懷孕，且賣的產品上竟標註「小衫也能出道」，甚至還繼續開直播賣衣服，彷彿什麼事都沒發生。

最新消息指出，目前元配已經把與蔣凡合照的大頭貼換掉，似乎預告夫妻2人撕破臉；外界猜測，未來可能上演搶孩子監護權以及贍養費大戰，雙方對簿公堂。

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