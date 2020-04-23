新冠病毒「糞便中存在時間」比呼吸道長！　載量峰值出現得更晚

▲糞便中新冠病毒的持續時間，比在呼吸道和血清樣本中的都要長得多。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

關於新新型冠狀病毒的研究在各地展開。《英國醫學雜誌》近日發表的文章顯示，對於確診患者體內不同組織樣本的病毒存在時間、載量的新研究表明，糞便中病毒的持續時間，比在呼吸道和血清樣本中的都要長得多，且糞便中病毒載量峰值出現得更晚。

目前新冠病毒在下呼吸道、糞便、血清、尿液等不同組織樣本的病毒載量變化，與疾病嚴重性之間的關係仍未知，而該資訊對於疾病控制策略和臨床治療的製定至關重要。

浙江多個醫學科研專業隊伍通過回顧性隊列研究，系統評估了2020年1月19日至3月20日期間，從感染新冠病毒的96例浙江大學醫學院附屬第一醫院住院患者中，收集的3497個樣本中的病毒載量，並分析病毒載量的時間變化以及不同樣本類型和疾病嚴重程度中病毒載量之間的相關性。

▲不同種類組織樣本與不同病毒載量。（圖／澎湃新聞）

研究團隊發現，糞便樣本中新冠病毒的持續時間，明顯比呼吸道和血清樣本中的更長，這凸顯了病毒糞便傳播的風險，表明在預防和控制新冠疫情中需要加強糞便樣本的管理。此外值得注意的是，在重症患者中，病毒在呼吸系統、糞便中以更長的時間和更大的載量持續存在，達到峰值的時間或比已知更晚。

另外研究人員發現，接受抗病毒治療的類型和時間對病毒的持續時間和病毒載量沒有總體影響，在重症患者中，連續接受糖皮質激素治療超過10天的患者的病毒持續時間反而要比連續治療少於10天的患者的病毒持續時間長得多，其他不同的治療方法對病毒載量也沒有影響。

▲症狀發作後不同階段的確診患者中，呼吸道、糞便、血清、尿液樣本中檢測出病毒陽性的數量。（圖／澎湃新聞）

《英國醫學雜誌》於當地時間21日在線發表研究文章，研究團隊為浙江多個醫學科研專業隊伍，包括浙江大學醫學院附屬第一醫院臨床檢驗中心、傳染病診斷與治療合作創新中心、骨髓移植中心、藥劑科、呼吸系統疾病科等多部門；浙江大學檢驗醫學研究所等。