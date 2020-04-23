陸官方將「白海豚」列為藥用動物！文章曝光掀爭議...緊急刪文了

▲相關內容已被刪除。（圖／翻攝自國家自然科學基金委員會官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

隸屬大陸國務院事業單位的「國家自然科學基金委員會」近日發布檔，將國家一級保護動物「白海豚」列為藥用動物，開展藥用研究。事件曝光後引起廣大關注，官方隨即將文件內相關內容刪除。

《果殼網》近日指出，在「國家自然科學基金區域創新發展聯合基金2020年度項目指南（第二批）」檔中，發現內容寫道，「針對白海豚、中華鱟等北部灣特色藥用海洋動物資源，開展其繁育、增養殖及抗逆性狀分子機制研究，為保護和可持續利用北部灣特色珍稀藥用海洋動物資源提供技術支撐。」

將瀕臨絕種的動物白海豚列為藥用動物、開展藥用研究的舉動，引發民眾熱議。《封面新聞》隨即致電「國家自然科學基金委員會」，工作人員對此事表示，「會記下問題，報告領導」，之後再撥打電話，已無人接聽。目前，在該基金委員會官網的文件中，涉及白海豚的相關內容已被刪除。

▲珠江口的中華白海豚。（圖／CFP）

公開資料顯示，中華白海豚主要分佈於西太平洋、印度洋，常見於東海，又稱為「美人魚」和「水上大熊貓」。全球中華白海豚野外種群可能不到2萬頭，其中中國約有4000多頭。國際自然保育聯盟（IUCN）於2017年將中華白海豚的等級評為「近危」。