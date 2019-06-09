尋找白海豚身影！　海巡結合民間團體出擊　空拍機迷航墜海

▲海巡署結合民間團體，出海空拍記錄保育白海豚。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

政府致力保育白海豚，海巡署台中分署邀請民間保育團體日前執行多航次「白海豚生態探尋活動執行計畫」，動員上百人，並出動空拍機海空紀錄白海豚身影。過程中雖有一架空拍機不幸迷航墜海，但整個活動十分順利。

海巡署中區分署5月陸續舉辦「探尋白海豚-全面空拍活動」，邀請多個民間保育團體一起出海，拍攝保育動物白海豚的身影，藉此「看見台灣，看見西海岸，看見上天想要給的看見！」包括慈濟基金會、人文真善美空拍團隊、台灣護聖宮教育基金會、中華鯨豚協會等單位共上百人，出動50多架空拍機在海上紀錄。

活動進行到最後一航次，船長發現有白海豚現蹤，立刻大喊「出現了！」，眾人立刻將空拍機升起，嘗試拍攝影像紀錄。但可能是天候等影響，升空的2架空拍機，其中一架疑似迷航墜海。另一架空拍機則小心翼翼，慢慢飛回船邊，由工作人員用手接機，平安降落。

海巡署台中分署表示，拍攝到白海豚身影畫面雖然不多，也留下許多西部沿岸珍貴的空拍畫面。另外，對應到本署目前積極部署的UAV空拍機，除海域執行任務外，也呼應「 災難發生，機先到」的成立理念。相信未來透過空拍技術，將能更有效率的處理災難，甚至預防災難的發生​。

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