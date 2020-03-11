白海豚快消失了！環團提「公民告知訴訟」護棲息地遭駁回將抗告

▲環團為白海豚提告遭駁回怒指，將再提起抗告。（圖／台灣蠻野心足生態協會提供）



記者許展溢／台北報導

環保團體今（11日）表示，海洋竹南離岸風場去年違法施工，將破壞白海豚生態，但環保署裁罰竟是高高舉起、輕輕放下，向台北高等行政法院提起「公民告知訴訟」，卻遭駁回，將再次提起抗告。

台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟去年抓包該案未遵守離岸風電開發案「環評承諾」，在未派出足夠「鯨豚觀察員」的狀態下，違法進行「海上打樁」的施工行為。環署針對3起違規行為，做出裁罰150萬元的處分。不過，環團認為，3起違規行為（保育團體檢舉1件、環署發現2件）僅進行1次裁罰，是高高舉起、輕輕放下，這樣的裁罰，不論其背後動機為何，確實已然宣告了一個「違規1天平均僅需50萬，而且不用停工改善」的「違規價目表」。

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▲文魯彬說，只是希望環署可以更堅定地與環境、生態、永續站在一起。（圖／台灣蠻野心足生態協會提供）



台灣蠻野心足生態協會說明，因此去年底向台北高等行政法院提「公民告知訴訟」，但3月2日收到以「裁定」方式駁回起訴。追溯其主因，是法院認為環署已於法定期間內做出相關裁罰處分，所以民間團體的主張在程序上已無需進一步討論。台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬說，提起這個訴訟，並不是要與環署為敵；而是希望環署在面對「離岸風場開發單位」與「瀕臨滅絕的白海豚生存」兩者之間，可以更堅定地與環境、生態、永續站在一起。

▲李菁琪表示，該案實質架空公民訴訟而喪失立法美意。（圖／台灣蠻野心足生態協會提供）



台灣蠻野心足生態協會專員李孝濂表示，去年第1個示範風場打樁工程就出現違反環評承諾情況，而必須注意的是，海洋竹南風場的開發範圍與白海豚棲息地有大量的重疊。今年將要施工的3個近岸離岸風場也都緊鄰「台灣白海豚」棲息環境，將對白海豚生存造成不可抹滅的威脅，期望開發商「至少應該遵守環評承諾」進行開發行為。

環團義務律師李菁琪強調，行政法院這次駁回的裁定，沒有討論環署做出的裁罰處分是否有瑕疵，僅僅因這個150萬元的罰款「看起來」有符合法規，並沒有實質討論150萬的裁罰對於這樣的重大違規來說是否適當，就程序駁回了我們的公民告知訴訟。

▲▼李孝濂強調，離岸風場施工將對白海豚生存造成不可抹滅的威脅。（圖／台中海巡署、台灣蠻野心足生態協會提供）

李菁琪說，這不僅粗糙、僵化且欠缺彈性，更忽略環境影響評估法賦予主管機關作成無裁量瑕疵決定義務之意義，並透過限縮形式訴權之認定阻礙公益團體提起公民訴訟，使得行政合法控制之目的落空，實質架空公民訴訟而喪失立法美意。因此將正式向最高行政法院提起抗告。