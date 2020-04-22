雲林辣媽吃兒子同學！他開門「目睹全程」傻了　全校瘋傳崩潰

圖、文／鏡週刊

SOD劇情竟發生在現實生活！一名火辣人妻因與國一兒子的同學相當來電，竟不顧倫理在家中發生性行為，還被兒子撞見，讓兒子爆氣痛打對方一頓，並決定離家與母親老死不相往來，直到長大要結婚時仍不願發喜帖給母親，被問及時更痛心表示，「再也不要提起媽媽！」

社會工作者張雪如日前在談話節目《震震有詞》揭露這起在雲林的案件，她表示，當時有名父親向她求助，稱自己兒子國一時有名男同學因隔代教養，加上後母對她不好而常借住自己家。不料兒子有天回家時，竟親眼目睹同學和自己年僅38歲的火辣母親躺在床上的親密畫面，讓兒子氣得「把人抓起來痛打一頓」。

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張雪如透露，當時這名母親才年僅38歲，平日也喜好穿性感、露胸的服裝，但發生這起悲劇後，爸爸也只能選擇離婚，整個家庭就此破碎。而張雪如在隔了10多年接到母親電話，表示自己唯一兒子即將要結婚，她卻未收到喜帖，「我真的很想去參加這個婚禮」，懇求張雪如介入並說服她兒子。

不料兒子一聽到張雪如說出「媽媽」兩個字，即氣得掛斷電話，10分鐘後他回撥給張雪如解釋，當年媽媽和同學的不倫戀被傳得全校皆知，此後他在學校也無法抬起頭，所造成的心理陰影更是無法磨滅。

張雪如表示，兒子提到自己為了此事選擇離鄉背井、獨自在外半工讀，絲毫未向家裡要過一分錢，就是為了與母親老死不相往來。兒子也痛心表示，這個痛讓他一輩子都走不出來，並希望張雪如日後打電話給他時，再也不要提到「媽媽」這個詞。



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