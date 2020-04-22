中國影響力將增強？韓媒揭新冠肺炎後「全球10大可能變化」

▲新冠肺炎疫情衝擊全球經濟。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，更對經濟造成嚴重影響。韓媒《朝鮮日報》近日訪問了24位各領域的專家學者，對疫情過後可能對全球造成的變化，整理成10大重點，受訪對象包括歐盟對外事務部副主席（Vesela Cherneva）、義大利歐洲大學教授、美國耶魯大學教授、德國IFO主任等。

1.脫離全球化、資本主義不再越界

許多國際企業早已在全球各地建立了供應鏈，但因為此次肺炎，不少企業被迫將生產地轉回母國，而這樣也讓大家直接地看到了全球化的脆弱性，再加上英國先前的脫歐事件，美國總統川普不斷喊出「美國優先」等等，因此，去全球化和減少國際合作可能會成為未來的趨勢之一。丹麥盛寶銀行首席經濟學者雅各布森（Steen Jakobsen）更直言，就算到了2022年，全球經濟都無法回到肺炎爆發之前的樣子。

▲川普政府提供3900億來紓困國內失業危機。（圖／達志影像／美聯社）



2.超越憲法的大型政府出現

由於疫情衝擊導致大量失業，各國政府也不斷花大量的金錢，甚至到了撒錢的地步來對抗病毒。雅各布森表示，疫情可能會導致這種超大、超越憲法的政府崛起，且恐怕會導致極權主義，因為1918年的西班牙流感後，全世界就開始流行了共產主義。

3.全球「日本化」

各國目前為了拯救經濟，政府和央行都不斷的在釋放貨幣，但這樣可能也會導致國家債務增加，最後面臨經濟危機，就像日本簽訂了「廣場協議」後就面臨「消失的20年」一樣。

4.歐元區面臨危機

英國脫歐後導致歐盟更容易受到打擊，加上原本就有經濟危機的南歐國家西班牙和義大利又受到疫情重創，因此只要南歐任何一個國家崩潰，歐盟全體就會集體衰退。

▲歐洲災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）



5.中國的國際地位

中國雖然是疫情爆發地，但卻比歐美各國都早脫離危險，影響力也會增強。邁阿密大學教授約翰（John Quarch）

更指出，中國經濟已經轉變為國內市場，因此更可以在政治和經濟上統治美國。不過，也有部分學者表示，中國政府的封閉性、保密性和此次疫情中不成熟的公衛系統，應該會增加全球各國對他們的不信任，且倘若中國沒有要為了此次疫情出面承擔國際責任的話，應該很難被全球認為是先進國家。

6.民粹主義興起

因為疫情，許多企業都開始「居家辦公」，受到的影響較小，但相對起來，服務業的飯店、酒吧、餐廳等場所就受到重創，大量收入普通、偏低的人面臨失業，全球貧富差距過大，也會造成民粹主義的興起。

▲俄羅斯總統普丁也居家辦公。（圖／路透）



7.居家辦公成流行、女性機會增加

遠端辦公因為疫情逐漸流行起來，這也將重新劃分了工作與生活的界線、夫妻間的家務平衡，因此女性也可能也可以在之後大量投入市場中活動。

▲握手恐怕走入歷史。（圖／翻攝自pixabay）



8.握手走入歷史

全球政府目前正努力呼籲保持社交距離、避免部必要的接觸，因此也有專家預估，可能在此次疫情後，握手這個舉動將不會再被視為是一種打招呼的方式。

9.新冠肺炎世代出生

美國Y世代（出生於1982-2000年）的許多人一出社會就面臨金融危機，導致找不到工作、背負大量學貸等危機。此次疫情也造成全球經濟重創，因此也有學者擔心，Z世代（出生於1995-2010年）的年輕人可能也會處於同樣不理想的狀態，大學畢業時面臨的並非工作而是負債。

▲全球航空幾乎停飛，機場空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）



10.更善待環境

全球各國航空幾乎都停擺，交通工具使用量也下降，因此這些交通工具所排放的氣體也減少很多，對環境污染也改善許多，歐洲運輸環境聯合會（European Federation for Transport and Environment）的研究員表示，「雖然溫室氣體已經有明顯減少排放，但關鍵仍在於我們是否能保持」。