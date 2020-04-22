伊朗治療師稱：喝駱駝尿可治新冠肺炎　還必須趁熱喝！

▲薩比利讓工作人員端上一杯疑似駱駝尿的液體，並且在鏡頭前親自喝下。(圖／薩比利社群影片截圖)

國際中心／綜合報導

據美國資助的「法爾達電台」(Radio Farda)周一(20日)報導，一名自稱是「伊斯蘭先知醫學會」的伊朗治療師表示：喝駱駝尿可以「防治新冠肺炎」。他還說必須喝新鮮的，所以要「趁熱喝」。這番奇葩言論遭到伊朗網友的一陣嘲諷。 伊朗

「先知醫學會主席兼治療師」薩比利(Mehdi Sbili)日前拍了一段影片並上傳到社到社群媒體。 薩比利在影片中說：可以用駱駝尿來治療新冠肺炎，同時又還說必須喝新鮮的、還是熱熱的駱駝尿。他讓工作人員端上一杯疑似駱駝尿的液體，並 在鏡頭前親自喝下。

許多伊朗人看過這段影片後，紛紛在社群媒體上嘲笑薩比利，也有人語重心長的說這種未經證實的偏方療法，其實是是十分危險的。

但生活在沙烏地阿拉伯的一些民眾及其周邊地區的一些人認為：喝駱駝尿的確可以「治癒」新冠肺炎。駱駝肉和駱駝奶在中東國家也很受歡迎。

然而，2015年6月「世界衛生組織」(WHO)就曾表示，喝駱駝尿可能會致命，並呼籲人們切勿拿來喝。駱駝尿中甚至可能帶有MERS(中東呼吸症候群)的冠 狀病毒。而MERS也被稱為「駱駝流感」。

自從伊朗爆發新冠肺炎以來。許多稀奇古怪的治療方案層出不窮，例如如在耳朵和鼻子裡滴苦西瓜油(Citrullus Colocynthis)可殺死新新冠病毒的等。此外，許多伊朗人為了提高免疫力，開始吃大量的蔬果，如甜檸檬、酸橙，甚至包括大蒜和生薑。

疫情之下，伊朗人民對蔬果的需求增多，以至於一些人為了抬高價格以獲取更大利潤而開始囤貨。生薑在伊朗是一種進口商品，在過去的幾個月裡價格翻漲了五倍有多。