海軍染疫做血清抗體檢測　醫3分鐘詳解時間線「有三波傳染」

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記者黃翊婷／綜合報導

敦睦艦隊官兵染疫，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，已有3個實驗室在做血清抗體檢測。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在政論節目上進一步說明，抗體檢測大概分為兩種，一種比較快是IgM，另一種比較慢是IgG，若以後者來推算，3月21日可能是第一波，「以目前的時間序列看起來，就是有三波的傳染。」

謝宗學在21日播出的政論節目「鄭知道了」中，用3分鐘的時間解釋什麼是抗體檢測，「其實抗體檢測，大概有分為兩種抗體，一般我們叫IgM還有IgG，IgM我們可以說它是一個叫做短期看，它會比較快出來，IgG是長期看，它會比較慢出來，所以通常來講的話，IgM在感染後7天，有時候就驗得出來，IgG要感染後14天。」

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▲海軍敦睦艦隊確診病例數累計共27例。（圖／記者李毓康攝）

謝宗學認為，指揮中心並沒有說明要驗哪一種抗體，或許全部都會檢測，假如是驗IgG又是陽性的話，代表這個人有可能的感染天數是在14天前，以磐石艦的疫情情況來看，第一位發燒的人是在3月21日，艦隊3月15日離開帛琉，這樣推算下來，3月21日有可能就是所謂的第一波傳染，「之後4月1日還有一個確定又有症狀的話，那可能就是第二波，後面染（病）的人可能就第三波。所以說在軍艦上傳染的話，可能以目前的時間序列看起來，就是有三波的傳染。」

至於外界質疑為何軍艦採驗比例低，謝宗學說，這是因為他們待在海上時間很長，有一部分的人或許已經感染過並痊癒了，所以後續去抽抗體來看，比較能抓出真實的感染人數。

不過，謝宗學也呼籲一般民眾不用過度恐慌，如果有做好個人防護措施，包含戴口罩、勤洗手、保持安全的社交距離，應該不用太擔憂，「現在比較擔心的是他們周圍的人，這些人反而是要做嚴密監控的。」