宅在家大滿足！7款「精油香氛機」療癒身心、淨化空氣

面對大環境各種不同的病毒、細菌肆虐，我們得建立好自己的免疫力，才能健康的、美好的、快樂的生活。想要免疫力好，維持美麗的心情很重要，適時的放鬆舒壓，藉由芳香精油的刺激，得到全然的放鬆。

為什麼藉由精油能帶給人放鬆療癒的效果？

身為芳療顧問，更是美國Naha高階芳療師Jessica說：「我們每次聞到精油的香氣時，這些香氛因子會被人體數百萬個嗅覺細胞捕捉，被捕捉到的芳香分子，經由篩骨傳達到腦部，然後再經過嗅球處理，作用到邊緣系統，意思是說，大腦的邊緣系統，就在處理氣味帶給我們的情緒變化。」

沒錯，我們情緒的喜怒哀樂，其實是由大腦在處理，並非我們的心。邊緣系統的構造有兩個跟情緒跟有關聯，Jessica說：「一個稱作杏仁體，專門用來處理焦慮、恐懼和緊張的情緒；而另一個海馬迴，則是處理短時間的過程經驗，並形成記憶，很多美好的回憶都是由海馬迴處理，它也是屬於屬於比較感官性。」氣味會讓邊緣系統受到刺激，因而產生愉快、恐懼或悲傷的情緒，所以，我們能利用舒適的氣味去刺激邊緣系統，自然就會有良好的情緒了。

【香氛儀帶來愉悅好心情】

香氛儀是利用高頻率的震盪，讓精油變成霧化效果，讓精油的芳香分子，更細緻地飄盪在空氣當中。可以滴上不同訴求的精油，讓心情放鬆、舒眠、甚至淨化空氣。以下五款香氛機，值得推薦。

1.Neom療癒香氛機／NT$3,800

Neom是英國香氛品牌，精油都是100%天然不添加人工成分，標榜孕婦小孩都可以使用。白色陶瓷機身的香氛儀，設計相當優雅，很適合放在家裡任一個角落。功能的部分除了水霧時間有三段定時，小夜燈也有兩段的設計，雲霧繚繞的水霧，能夠立刻將舒壓的精油釋放在空間的每個角落，也可以當作迷你加濕氣。

2.Toast超音波水氧機（米奇米妮甜密花園粉）／NT$5,800

也是以陶瓷機身為主，機身上面還有可愛的米奇和米妮圖案，標榜一秒能產生250萬的超音波震盪效果，把精油分子完整的釋放在空氣裡。如果以目前想要加強自身免疫力與舒壓的話，推薦薰衣草、檀香、佛手柑、茶樹、尤加利等等。

3.Bloomy Lotus寶貝香氛儀／NT$2,700

喜歡輕巧香氛儀的人，一定會喜歡Bloomy Lotus的香氛儀，這款寶貝香氛儀，是4合1的設計，集結了香氛儀、音樂盒、小夜燈與動物擺飾，軟矽膠材質，很輕。除了有香氛水霧和能變化顏色的小夜燈之外，它還有放鬆的音樂可以聽，超級推薦給家裡有小朋友，因為可愛到還可以換不同造型的耳朵，可以變成狐狸、小熊或是小兔子，男孩女孩都適用。然後內建的音樂，是叢林情境音樂，有大自然的聲音，可以一邊聽音樂、一邊定時薰香，一邊睡覺。特大的水箱可以連續運作2和4個小時，或是以間隔四分鐘的模式，連續8小時運作。內建三種情鏡燈，藍色可以改善睡眠、暖色可以集中精神、紫色可以消除煩躁。

4.Johnray小太陽香氛機／NT$4,800

這款也是適合家中有寶寶的人使用，除了有噴霧、色彩小夜燈的模式之外，還有更進步能利用藍芽來播放音樂。內建缺水就會自動關機，假使開著睡覺忘記定時，也很安心。也是利用超音波的技術讓精油產生霧化效果，有效調節空間的濕度與淨化空氣。

5.Bloomy Lotus Bamboo無水擴香儀／NT$2,600

大部分的香氛儀都是要加水，透過超音波震盪霧化，這個Bloomy Lotus Bamboo無水擴香儀，它不用透過水也不用加熱，就可以把精油霧化，用來淨化空氣、去除異味更有儀人薰香功能，很適合用在要保持乾燥的空間使用。無水擴香儀採用靜音霧化技術，可以將未稀釋的天然精油化成細緻香氛霧氣，達到淨化空氣與去除異味。很適合需要完全的乾燥空間，像是臥室、衣帽間、浴室等等。這一小瓶可以供24坪空間使用，只要把精油滴在精油瓶中，可以設定1、2和5小時定時，霧化的模式也可以設定Low或High。

【空氣淨化霧化機，抗菌更安心】

霧化機是很多藥局、月子中心或是辦公室這種空間，比較喜歡用來淨化空氣，達到抗菌的方法，主要的功能是預防空間裡飛沫交叉感染，不論你是選擇哪種方式的抗菌水，最好都直接使用那個牌子的霧化機，不要與一般加精油的香氛儀混合使用，同時，也不要把抗菌霧化機點精油進去，這樣可會破壞抗菌效果甚至讓對霧化機也不好。

6.白因子霧化機

這台應該蠻多人都知道，是使用目前大家很熟悉的次氯酸水，霧化機使用他們針對環境消毒使用的而且相當低且安全的濃度，並維持在ph值5.7+-1，針對流感和腸病毒有很好的去除效果。

7.Ohtrust水氧機

這台小巧的OH trust是使用納離水，納離水抗菌的原理次氯酸不同，次氯酸是以化學方式抗菌，納離水則是用物理的方法來抗菌。因為它是用超純水做原料，利用機器進行高壓電解和分解，把水分子組成納米水離子，比較好存放，同時不失效，比起酒精，更不會讓肌膚感到乾燥。搭配水氧機，讓空氣淨化的效果也很好。

【香氛霧化機小叮嚀】

1.抗菌霧化機，不需要一直開啟使用，建議在家裡成員回家時再開啟，大約開個30分鐘，就有很好的抗菌效果。

2.抗菌霧化機可以放置高處，讓水霧可以由上噴灑下來，達到佈滿空間的抗菌效果，不要放在低處或地上。

3.定時清洗，維持好的震盪效果。

4.不論是使用抗菌水或是香氛精油，單獨使用即可，不需要混搭，以免破壞儀器裡的金屬材質。

【同場加映】滴精油在口罩，到底行不行？

喜歡精油保養的人，可以在每天配戴的口罩上，滴調和好的複方精油，建議滴在口罩外側四角的車縫線處，避免精油破壞到口罩的防水層以及防護層。Abysse淨呼吸複方精油，專門針對長時間戴口罩感覺呼吸不順暢的人使用，調和了澳洲茶樹、尤加利精油、英國檸檬和薰衣草，除了可以用來薰香之外，更適合滴在口罩邊緣，透過嗅吸讓呼吸更舒暢。

※YVONNE WANG

（完整文章請看VOGUE.com）

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