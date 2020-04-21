8地點疫調只報1個！衝旅店夜市爽吃全隱匿　磐石艦確診官兵台南足跡被狠打臉　

▲海軍台南確診個案又新增疫調足跡地點與時間，台南市衛生局呼籲曾停留過特定地點市民，務必自主健康管理。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

海軍台南確診個案21日新增足跡曝光，該名確診個案起先僅透露16日前往新光三越新天地吃飯，但經台南市府接連追查後發現，包含新光三越在內，該名確診個案還曾經到達另外7個地點，包含花園夜市、旅店、超商等。

該名確診個案起初透露，4月16日跟一位友人到台南新光三越新天地吃飯逛街，約下午4時至新光三越新天地，從B1搭電梯至6樓翰林茶館購買飲料後，直接至麥當勞點餐後進入公共客席區用餐，下午6時離開麥當勞，搭A區手扶梯至5樓逛一圈並未入櫃購物後，搭手扶梯從西門路大門口離開，而他全程有戴口罩、交通工具是自行開車，回家後沒有出門。4月17日在家中未出門，4月18日上午9時接獲通知，中午至台南公園指定地點集合，直到晚上6時才搭上巴士前往檢疫所。

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不過，台南市府再查出該個案，在4月16日晚上先到旅店開房，接著8時至10時多，有前往花園夜市遊逛，在夜市入口處有量測體溫，2人同行均無發燒，過程中，有買紅妃香腸大腸、魚池紅茶及其隔壁的泰式奶茶、延記臭豆腐、拔絲地瓜等，逛完夜市之後又回到旅店留宿，根本沒有返回家中。

此外，台南市衛生局於21日公布該個案新增足跡時間與地點如下：4月16日晚上6時25分至8時在中西區1家旅店，晚上10時至12時至中西區1家複合式餐飲店；4月17日0時至10時30分在中西區該旅店，中午12時30分至下午2時40分至台南市永康區1家汽車保養廠；4月18日上午10時40分至仁德區「統一超商」。

衛生局指出，這次疫調新增匡列自主健康管理7人，市長黃偉哲提醒市民朋友，近日應勤洗手、外出全程配戴口罩，儘量避免出入擁擠場所。倘市民朋友在上述時間和地點曾造訪者，必須自主健康管理，請勿恐慌；如果有相關疑似症狀，請撥打06-2880180，將由專人安排就醫。

台南市長黃偉哲，對此次海軍新冠肺炎群聚感染所造成的新疫情感到無奈，為避免爆發社區感染，21日黃偉哲正式向市民呼籲，未來14天無差別戴口罩，因為有少數無症狀患者難以掌握，未來兩周外出戴口罩有其必要。

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