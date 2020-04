保持社交距離好難！美軍「擠在一起」排隊剪頭髮　參謀長：保持髮型是紀律

▲美國海軍陸戰隊排隊剪頭髮。(圖/翻攝自推特/@jaredbkeller)



記者張方瑀/綜合報導

美國海軍基地日前曝光一段影片,影片中數十名軍人「擠在一起」排隊等待剪頭髮,在呼籲大眾保持社交距離的當下,這段影片也引發熱議。對於部分人士要求放寬髮型標準,國防部參謀長聯席會議主席麥利表示,海軍陸戰隊還是得繼續理髮,「剪髮就是保持紀律的一部分。」

軍事網站《任務與目的》(Task & Purpose)副主編凱勒(Jared Keller)日前在推特上發布了一段影片,影片是在加州彭德爾頓營(Camp Pendleton)海軍陸戰隊基地所拍攝,只見數十名海軍陸戰隊隊員,「擠在一起」排隊等待剪頭髮,完全無視政府不斷呼籲的「保持社交距離」。

A source at Camp Pendleton sent me this footage of Marines lined up at a base barbershop because grooming standards trump all else apparently https://t.co/awQHjhzR4K pic.twitter.com/3aCrww3JK2