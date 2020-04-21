保持社交距離好難！美軍「擠在一起」排隊剪頭髮　參謀長：保持髮型是紀律

▲美國海軍陸戰隊排隊剪頭髮。（圖／翻攝自推特／@jaredbkeller）



記者張方瑀／綜合報導

美國海軍基地日前曝光一段影片，影片中數十名軍人「擠在一起」排隊等待剪頭髮，在呼籲大眾保持社交距離的當下，這段影片也引發熱議。對於部分人士要求放寬髮型標準，國防部參謀長聯席會議主席麥利表示，海軍陸戰隊還是得繼續理髮，「剪髮就是保持紀律的一部分。」

軍事網站《任務與目的》（Task & Purpose）副主編凱勒（Jared Keller）日前在推特上發布了一段影片，影片是在加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）海軍陸戰隊基地所拍攝，只見數十名海軍陸戰隊隊員，「擠在一起」排隊等待剪頭髮，完全無視政府不斷呼籲的「保持社交距離」。

A source at Camp Pendleton sent me this footage of Marines lined up at a base barbershop because grooming standards trump all else apparently https://t.co/awQHjhzR4K pic.twitter.com/3aCrww3JK2 — Jared Keller (@jaredbkeller) April 13, 2020

根據《NPR》報導指出，媒體在記者會中向麥利（Mark Milley）詢問，基於防疫，海軍陸戰隊是否能放寬髮型標準。麥利則對此表示，所有的軍隊都應該繼續保持原有的理髮規則，「我認為海軍陸戰隊應該繼續理髮。」麥利提到，美軍在二戰獲勝就是奠基於非凡的紀律，「對某些人來說或許看起來很膚淺，但剪髮就是保持紀律的一部分。」

麥利補充表示，「剪頭髮的方法有很多種，就是一面鏡子跟一把東西。」還順道做出剪刀的手勢在自己的頭髮上來回比劃。

國防部長艾斯培（Mark Esper）則對這個現象不甚滿意，並指出保持社交距離對軍隊來說確實是大挑戰，「我想你隨便去一個基地或營地，隨便一個你能叫出名字的地方，都能找到不遵守規則的人。」

確診新冠肺炎的美軍數量不斷增加，尤其航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）上的感染狀況最為嚴重，船上共660人染疫，其中還有1名船員在13日病逝。

美國國防部也宣布，未來軍事人員以及軍眷的旅行禁令，將延長至6月30日，僅允許部署在海外服務的部隊，以及部分部隊更換服役地點，這次新的禁令也會比3月公布的更寬鬆。

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