91歲父確診2天後奇蹟好轉　兒開心4小時又被告知「你爸早就死了」

▲美國多間養老院爆發群聚感染。(圖/資料照,與本新聞無關/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國新冠肺炎(COVlD-19)疫情持續擴散,其中又爆出多起來自養老院的群眾感染,紐澤西州一名男子近來被醫院告知,91歲父親確診後這幾天情況正在好轉中,然而沒多久又打來電話告知父親已經身亡,讓他的心情一下從天堂掉落至地獄,震驚無法接受。

居住在伍德蘭帕克(Woodland Park)的男子馬斯特羅派特羅(Steve Mastropietro),其91歲父親湯姆(Tom Mastropietro)因為出現失智症狀,於今年2月起住進帕拉默斯(Paramus)的「紐澤西退伍軍人之家」養老院(the New Jersey Veterans Home),然而本月6日開始卻出現發燒症狀,由於養老院為了防疫禁止家屬探望,使得他無法確切了解對方的健康情況。

馬斯特羅派特羅表示,2天後父親於8日被驗出確診讓他十分擔心,然而11日上午8時接到養老院電話卻告訴他,父親的情況有大幅好轉,沒想到沒高興多久,中午又被告知對方已經於幾個小時前身亡,原來是因為護士不小心將父親與其他人的身分手環弄錯,遺體要送去火化時才被工作人員手上竟然有2個身分手環。

消息傳出後,紐澤西州軍事與退伍軍人事務部負責人皮特斯基(Mark Piterski)特別對家屬致歉,「我們為發生這種錯誤感到震驚,對他們死去父親的錯誤致上最深的歉意」。馬斯特羅派特羅則十分後悔當初把父親送到養老院的決定,「媽媽去世時我還能握著她的手,但我卻完全沒有陪在父親身邊的機會,沒有辦法和他道別」。

Steve Mastropietro was stunned to hear his 91-year-old dad had rebounded after being diagnosed with COVID-19. But the veterans home made a terrible mistake. https://t.co/CxUB76oz7M