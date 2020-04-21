磐石艦影響全台　侯友宜批中央：「確診者足跡」出爐應立即通知地方！





▲新北市長侯友宜主持疫情應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對磐石艦隊確診者足跡位於新北市內有多個公共場所，新北市長侯友宜21日表示，敦睦艦隊最重要的影響是足跡遍佈全台灣各地，懇請中央疫調一出爐馬上通知地方，不然沒辦法完全掌控，像昨天從南部來的確診者，市府並沒有掌握到，這次磐石的案例中央通知地方的時間就比新北的疫調還慢。

根據疫調結果，磐石艦隊確診者新北足跡包括板橋車站、永和樂華夜市、五股眼鏡行、超商與早餐店。對此，侯友宜說，新北確診個案大多待在家中，外出只有短暫15分鐘，他去過的場所衛生局已經立刻啟動消毒，該案的足跡市府都掌握得很清楚，但是磐石艦確診者有24例，其他縣市個案到新北市來，等待當中央公布後，市府得知足跡後，立刻進行區域防衛機制。

侯友宜強調，希望未來中央的疫調，一出來馬上就通知地方，不然地方沒辦法完全掌控，因為從南部來的，市府並沒有掌握到，所以中央調查結果一出來，地方會立刻採取消毒動作，因此也拜託中央，疫調出來盡快通知，立刻採取行動，才能夠安撫民心。

侯友宜重申，磐石艦隊疫情影響的是全台灣，也是跨縣市的疫調，由中央做出之後，必需立即通知各縣市，像是新北市轄內有其他確診的個案過來淡水、板橋車站、樂華夜市，這次中央通知地方的時間比新北的疫調還慢，應該第一時間通知各縣市立即採取消毒工作。

侯友宜表示，針對磐石艦隊24名個案，必須謹慎面對，新北不管有幾個足跡點，台灣體積很小，「每個地方都有可能發生疫情，能不能疫調非常完整，不知道，各區防疫工作應該緊張、戒慎恐懼」，尤其是還有很多無症狀確診有多少人，沒有人知道。他也警告，大家對疫情不要太過樂觀，像法國航母戴高樂號，就有一半都是誤診。