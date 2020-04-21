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前台灣省議會議長劉炳偉口腔癌病逝　享壽67歲

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▲▼宋楚瑜、劉炳偉。（圖／資料照）

▲宋楚瑜、劉炳偉。（圖／資料照）

政治中心／台北報導

前台灣省議會議長劉炳偉21日凌晨2點於板橋中興醫院過世，享壽67歲，生前曾罹患口腔癌。

劉炳偉出生新北市板橋政治世家，父親劉順天投資房地產致富後便熱衷於政治，曾任台北縣議員、板橋鎮長及升格後的板橋市長。劉炳偉27歲以國民黨籍代表家族參選板橋市民代表，當選後又獲選為市代會主席，從此在政壇叱吒20多年。

1992年底劉炳偉弟弟劉炳華當選立委，當時劉炳偉擔任台灣省議會副議長。劉炳偉1994年擔任台灣省議會議長，1998年12月20日伴隨著精省而卸任，成為末代省議長。劉炳偉2001年競選立委連任又失利。

▲▼新北市議員候選人劉美芳不滿自己沒列入10大美女議員，發文要大家評評理。（圖／翻攝自Facebook／劉美芳）

▲新北市議員劉美芳。（圖／翻攝自Facebook／劉美芳）

劉炳偉女兒劉美芳繼承家族衣缽，目前擔任國民黨籍新北板橋區議員。已連任三任議員的劉美芳，去年本有意爭取國民黨提名新北市板橋東區立委，後來宣布退選，主要考量父親劉炳偉罹癌開刀後身體狀況不理想。

劉美芳當時透露，不管是家庭或政治發展，父親劉炳偉一直都是她最重要的支柱，許多政治上的事物都會向父親請益，板橋鄉親希望她為板橋爭取一席立委，但父親檢查報告出爐，確定癌細胞移轉至其他部位，她希望有更多時間陪伴父親接受治療，因此，決定退出黨內的立委初選。

然而，劉炳偉仍不敵病魔，據《三立新聞網》報導，劉炳偉21日凌晨2點於板橋中興醫院病逝，享壽67歲。

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