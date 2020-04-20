桃園2確診足跡「完整曝光」！曾到體大、誠品、家樂福…33人居家檢疫

▲鄭文燦公布2設籍桃園確診海軍官，遊逛地點。（圖／市府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

海軍敦睦艦隊24人確診，疫調足跡遍及全台10縣市91處。桃園市長鄭文燦20日公布案397、案402及案420的疫調足跡，遍及桃園火車站、誠品書店、八德家樂福及長庚醫院，上述地區將進行消毒，桃園衛生局將再疫調複檢。

鄭文燦說明，案397及案402分別從台北搭乘台鐵區間車、嘉義搭乘高鐵至桃園，已完成接觸者匡列及掌握；另案420從屏東到桃園體大找朋友，目前正進行案例軌跡複查。

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案397男性於4月15日晚間自國防大學政戰學校，從台北捷運北投站搭乘捷運至台北車站，並轉乘區間車至桃園車站，4月16日下午至桃園誠品書店，已匡列28人進行居家隔離。

▲桃園2確診個案完整足跡曝光。（圖／桃園市政府）



案402女性活動史則位於嘉義及高雄，惟4月16日自高鐵嘉義站搭乘高鐵至桃園站，並於17日徒步至家樂福，市府也匡列5人進行居家隔離。

案420個案，4月16日、17日前往桃園市龜山區體育大學，找朋友並入住宿舍，同時間也去附近商家用餐、剪頭髮，並陪同友人至林口長庚醫院就診。

鄭文燦表示，來自屏東的案420活動史，已與國立體育大學校長邱炳坤確認活動史，其涉足的樸園宿舍套房，目前正進行消毒作業，接觸者已匡列，其它早餐店、理髮店及麵食館也須進行消毒，另林口長庚醫院則按院方規定處置。

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▼敦睦艦隊足跡圖（圖／記者陳昱璇製）