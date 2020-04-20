影／7噸炸藥引爆！上海「爛尾樓」中環中心拆除　15秒變平地

記者魏有德／綜合報導

建造完成近20年的「爛尾樓」上海中環中心於今（20日）凌晨實施爆破拆除。據悉，4棟超20層樓的主體建築消耗近7噸炸藥，耗時15秒，完成罕見的超高層樓同時同地聯動爆破，餘下工程將採機械拆除。爆破時，周邊居民聽到一聲巨響，再加上一陣搖晃，以為是地震發生，使上海地震局透過官方微博闢謠。

▲上海中環中心「爛尾樓」拆除作業，使用炸藥7噸多，耗時15秒完成。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，遭爆破拆除的中環中心T1、T2、T3樓及興力達B區公寓樓緊鄰「中環百聯」商業區，這四幢「爛尾樓」的存在要追溯至2001年，興力達集團轉戰上海後，投資興建一個大型商場的計劃（即目前的「中環百聯」商業區）。不過，因後續資金不足，無法完成開發，其後的十餘年間，「爛尾樓」地塊屢次易主，均未能順利建成。

上海中環中心T1、T2、T3樓及興力達B區公寓等四棟建築，總面積為25萬平方公尺，爆破面積達18萬平方公尺，其餘採機械拆除。這項爆破作業使用炸藥7噸多，經工程人員安排布置5天，拆除現場也安排200多人善後。

▲上海知名「爛尾樓」中環中心4棟主建築遭爆破拆除。（圖／翻攝澎湃新聞）

由於該地塊處於市區，東側和北側緊鄰中環線主線和G2京滬高速上海入城段高架，再加上爆破拆除時的粉塵及飛石，施工難度大幅提高。

▲拆除前的上海中環中心，外層用綠色防護網包覆，以阻隔爆破粉塵及飛石。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，施工單位除採用常規的防塵處理外，還於主樓爆破區域外掛滿綠網，防止爆破飛石及粉塵外洩，形成第一道防護。其後，在主樓外預留了一跨裙樓，同時配備大量噴水設備，於爆破時形成為第二道防塵控制圈。

有鑒於施工現場緊鄰住宅區，爆破實施前，相關單位也提前通知當地居民做好準備，並採取交管措施，以防有意外發生。爆破實施時，周邊民眾均能感受到輕微搖晃，對此，上海地震局還緊急發出聲明澄清非地震造成。

▲上海寶能中環中心將花費4至5年建造。（圖／翻攝澎湃新聞）

拆除後，該地塊將由寶能集團接手，打造集商辦、購物、飯店與演藝娛樂等複合性「新中環中心」。寶能集團上海公司總經理楊風慶透露，寶能中環中心項目的總投資為250到300億人民幣，計劃在4到5年內建成。

另外，寶能集團上海公司相關負責人表示，由於該地塊項目已「爛尾」多年，不僅建築的結構安全充滿不確定性，且原先的設計已經無法滿足現今的需求，「雖然爆破拆除會造成成本及開發週期的增加，但唯有徹底清除原有『爛尾樓』，設計上才能突破枷鎖，最終決定以爆破的方式對本項目進行重新開發建設。」

