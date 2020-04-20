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甜到放不下！「最忘不了初戀」星座男Top3...只能偷藏心底

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情侶,戀愛,愛情,美好,浪漫,交往,親吻,接吻。（示意圖／Pixabay）

▲天秤座男生會不時回味初戀。（示意圖／Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

曾聽過一句話：「每個男人心底，都住著一個難以忘懷的女人。」這個對象，大多是他們的初戀。初戀是多數人回想起來最甜蜜的時光，也許她無法陪你到最後，卻成了難以取代的存在。不過留念歸留念，仍必須往未來邁進，陸媒《第一星座網》就分享對初戀難以忘懷的3位星座男。若妳遇到了別難過，跟他共譜之後的未來才更重要。

1.天秤座
天秤男做事全力以赴，談起戀愛也是努力維持的類型，對他們來說，人就是要不斷向前，不應該被過去絆住腳，但卻有個例外，就是他們的初戀。年少輕狂的戀愛總是單純且義無反顧，可能因為小事爭吵、最後分開，天秤男只要想到這件事情，就會陷入沉思，因為他們知道，如果是現在遇到，絕對不會是這個結局。

請繼續往下閱讀...

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲獅子男會覺得以前不夠成熟，才會導致戀情結束。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

2.獅子男
獅子男外表看起來霸氣，內心卻相當感性，問他們最在乎哪一段感情，可能非初戀莫屬。雖然驕傲的獅子男常將分手歸咎在對方上，但對於初戀，他們就覺得當時的自己不夠成熟，導致感情無法延續到最後，也會將這種心情深刻的記在心底，每過一段時期都會檢視一下。

3.巨蟹男
巨蟹男是感性的星座，每一件小事都會拿來回味，更何況是感情、以及當時愛到不行的初戀。巨蟹相當專情，當他們和第一個認定的對象分手後，就會不斷檢討感情失敗的原因，思考自己的哪些行為成為爭吵引爆點，細心的巨蟹座就會在下次的感情不斷學習、改進，但這也讓他們永遠忘不了初戀。

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