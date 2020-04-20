磐石艦北市確診跑6地點足跡不明？　網友怒翻出征柯文哲 「不公開透明是黑箱」

▲北市府由黃珊珊說明疫情。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者黃巈禾／台北報導

敦睦艦隊磐石艦群聚感染已累計24人確診新冠肺炎，其中1例設籍北市，到過6處場所。對於北市不願多公布確診足跡，怒翻的網友紛紛出征台北市長柯文哲臉書，要求柯文哲公布足跡和地點。

黃珊珊在20日上午的記者會指出，北市只有一例，行蹤明確，返回左營後，回到台北，見了女友，搭乘公共運輸全程戴口罩；只有4月17日下午3點到4點跟女朋友，騎摩托車到桂林路家樂福爭鮮吃飯，沒戴口罩，但他沒進賣場，到其他地方都戴口罩，接觸的人有25個人。

據了解，目前北市已完成6處消毒，其中一處即為桂林路家樂福。黃珊珊說，這是比較有可能有風險的地方，6個地方都很特定，對象都很明確，要不要公佈請中央指示，給SOP，目前為止各縣市24例，不是每一例公布，有些沒公佈，有沒有公布，她認為，「24例的全國足跡應該由中央統一處理比較妥當」。

對於北市在公布足跡上有所考量，柯文哲的臉書也同步遭殃，網友紛紛出征柯文哲臉書，有網友直批北市「為何不公佈足跡」、「講公布足跡！」、「講重點公布地點」、「拜託公佈足跡吧」、「明明足跡很多都沒公佈」、「趕快公佈足跡啊！」。

同時，還有不少人留言給柯文哲，「別縣市都公布了，台北市推給中央」、「要公佈6個地點」、「快公佈足跡哦」、「別縣市都公布了，台北市推給中央」、「足跡、中央未給嗎？」

另一方面，也有網友到臉書粉專「我是台北人」留言直接嗆「台北防疫很不滿意」、「地點公布應該沒關係吧，讓大家有心理準備，之前不是還批評中央不公布嗎？怎麼將公布的權限下放地方政府後就…」、「不是要公布足跡嗎？」、「請公布足跡」、「請問副市長為何不公開所有隔離細節？不是說中央不公開透明是黑箱？」



