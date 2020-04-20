弱勢比率全國最高！疫情衝擊雪上加霜　台東補助金超前發放

▲台東縣超前防疫、超前守護，提前發放弱勢補助金，避免縣內弱勢對象在疫情衝擊下成為雙重弱勢。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府社會處處長陳淑蘭指出，受新冠肺炎疫情衝擊，行政院日前通過特別預算加碼弱勢津貼，針對原先就已給予常規性補助的中低收入戶老人、身心障礙者及弱勢兒少等，每人每月加發1500元，為期共3個月的生活紓困補助。

台東縣低收入及中低收入戶的比率多於全國4倍，受此波疫情的影響，家防中心及社福中心通報案件比去年同期略增，台東縣政府社會處首創運用公益彩券基金預算補助加入就業保險未滿一年的台東縣勞工朋友因疫情非自願性失業給予每月15,120元（最高補助2個月）措施，補足中央防疫紓困方案，完善協助台東縣所有樣態的失業勞工家庭渡過難關。

社會處指出，本次關懷弱勢加發生活補助核發的項目為，原本領取身心障礙者生活補助、中低收入戶以及低收入戶老人生活津貼、弱勢兒少生活補助、弱勢兒少緊急影響生活補助、低收入戶生活補助、低收入戶中就讀中高職者生活補助、低收入戶兒童生活補助等，加發3個月，每個月1,500元，等於原本的補助以外，每人可額外領取新台幣共4,500元的補助金。

社會處將於下周一及周二完成首次發放，台東縣將有16,000位弱勢對象提前受益，民眾有相關問題，可洽詢社會處兒少及婦女福利科089-345106、社會救助科089-350731將有專人即時為民服務。

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