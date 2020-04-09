小孩不看鏡頭快抓狂　日本攝影達人教一招破解拍下自然寫真

▲側拍留下影像，不拍正面的照片，有時看起來更富有想像空間。（圖／達志／示意圖）

文／ 椎名トモミ

摘自／《親子寫真速成班：教你用手機也能拍出讓親友狂按讚的美照》

背影或剪影…看不到臉孔的照片也很不錯，背影的畫面或剪影的畫面之類看不到臉孔的照片，會讓觀看照片的人產生「臉上到底是什麼表情」的想像力，並且能夠讓照片顯得好像在說故事。

就算看不到臉孔的背影畫面，從照片當中也能夠看出小孩的視線是朝向沙灘方向。只要讓觀看照片的人產生「那2個小孩在找什麼」的感覺，這張照片就OK了。

這是浮現在橘色夕陽景色中的剪影。現在也能夠將快要落入地平線的夕陽放在手掌中。是一張具有遊心的照片。©Yumiko Kimura

對什麼都很有興趣的小孩的視線就算與相機所觀看的方向有所不同，其意念與感情也能夠表現出來。

默默地走在漂亮玫瑰園小路上的小小背影。這個畫面會讓人產生這個小女生究竟要走到哪裡去呢，她要去的地方到底有著什麼的聯想。©Saki Igarashi

★本圖、文摘自《親子寫真速成班：教你用手機也能拍出讓親友狂按讚的美照》，經尖端出版授權提供

★作者椎名トモミ Shiina Tomomi，出生於1972年。一個小孩的母親。從高中時代起就喜歡拍攝照片，學校有活動時都負責攝影。進入社會後，一邊從事網頁的工作一邊學習攝影，並以自由投稿攝影師與攝影講師的身分進行相關活動。2013年起，開始進行攝影課程的講授，針對女性教導如何拍攝小孩、料理等。

