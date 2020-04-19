高嘉瑜質疑國防部：有隱匿疫情導致群聚感染的可能

▲高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

海軍敦睦艦隊累計24人確診新冠肺炎，海軍副司令梅家樹19日坦承，從事戶外帛琉當地表演活動的人員，確實沒戴口罩。對此，民進黨高嘉瑜質疑，國防部有隱匿疫情導致群聚感染的可能。

高嘉瑜19日在臉書指出，8日曾就國防部軍紀及口罩跟營區及役男可能產生群聚感染問題請教國防部長嚴德發，加上近日爆出的國軍口罩問題及敦睦艦隊的磐石艦24例確診，令人質疑國防部在防疫過程的漫不經心及管理鬆散問題，更有隱匿疫情導致群聚感染的可能，她也要求全面檢討現行國防部的防疫作為及是否落實執行，同時追究國防部相關管理的責任。

海軍敦睦艦隊由磐石艦、康定艦與岳飛艦組成，3月5日從左營軍港出發，3月12日至15日停靠帛琉，由於帛琉港口條件艦至，三艘軍艦無法全數停靠，由康定巡防艦代表進港。

我國18日公布3名新冠肺炎確診案例，都在磐石軍艦上，兩位是政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，另一位是敦睦艦隊士官，該3名確診者在海上已出現症狀，直到下船後自行就醫後才得知確診，事情爆發後，艦隊其餘700多人都集中到各地檢疫所隔離，並進行全員採檢。

中央疫情指揮中心19日宣布採檢結果，新增21人確診，加上18日公布的3人，共計24人確診，都是在磐石艦上。梅家樹坦言，當時因應帛琉的狀況，且帛琉無確診案例，與館方做了協商，所以相關官式拜會，以及從事戶外帛琉當地體育與表演活動時，部隊時間點參與人員沒攜帶口罩，後續相關人員休假，確實有遵守全程戴口罩的規定。

國防部指出，將編成專案調查小組，由軍政副部長張哲平上將任組長，納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門，配合「中央流行疫情指揮中心」，秉「公開、透明、信任、專業」的最高原則，釐清敦睦支隊任務執行全程各項防疫作為,誠實面對，絕不隱瞞。