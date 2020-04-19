沒網路也能用！　人行：有序推進法定「數位人民幣」

▲人行回應對數位人民幣測試的議題。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

人民幣的國際化、數位化是中國人民銀行（大陸央行）近年積極推動的重點方針。面對網傳數位人民幣已在特定場景試點，人行19日對媒體側面證實稱，係屬於研發中的測試內容，但澄清這「不意味著數位人民幣已正式落地發行。」

劇中國《經濟日報》報導，人行數位貨幣研究所表示，目前數位人民幣開展的封閉測試不會影響上市機構商業運行，也不會對測試環境之外的人民幣發行流通體系、金融市場和社會經濟帶來影響。

▲中國人民銀行推進法定數位貨幣。（圖／CFP）

值得注意的是，在介紹數位化人民幣，與支付寶、微信支付等透過第三方平台的體驗有何差別時，人行支付結算司副司長穆長春指出，使用央行數位貨幣支付，花出去的直接是數位化人民幣，跟花現金一樣；支付寶、微信支付只是一個支付工具，通過這兩種渠道，使用的仍然是個人銀行卡里的餘額，或者刷的是信用卡等。

報導直指，這也將造成人行數位貨幣DC/EP在沒有網絡的情況下也能使用，只要手機有電，就能用數位錢包裡的數位貨幣支付。穆長春表示，未來投放的央行數位貨幣，在一些功能實現上會與電子支付有很大區別。

據了解，當前人行就數位人民幣的研發工作，是在堅持雙層運營、M0替代、可控匿名的前提下，進行標準制定、功能研發等，當前階段已先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧場景開展內部封閉試點測試。

在今年初第一季的金融數據發布會上，人行新聞發言人周學東表示，關於數位貨幣，央行將按照計劃有序推進。其中與比特幣等虛擬幣不同的是，人行推出的中國人行數位貨幣DC/EP是法定數位貨幣。

穆長春補充，人行數位貨幣DC/EP是要從M0入手，也就是說，要從數位化貨幣替代流通中的紙鈔和硬幣入手，但並非要取代所有的人民幣，預計未來相當長的時間裡，二者將會長期共存，另為保障避免通膨，商業機構需向央行全額、100%繳納準備金，或透過其他方式防堵。

▼數位人民幣將與比特幣等虛擬貨幣，以及一般行動支付渠道不同。（圖／路透社）

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