法國「戴高樂號」戰鬥群半數中鏢　1081人確診545人出現症狀

▲戴高樂號停靠在土倫（Toulon）母港。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

法國戴高樂號（FS Charles de Gaulle,R91）戰鬥群，包括其他支援艦一共2300名船員，檢驗後有1081人呈陽性反應，幾乎佔半數。軍方無法確定疫情是從哪裡傳入，調查後發現可能在3月13日到16日時，停靠在布雷斯特（Brest）時所傳入。

根據《路透》報導，船員在靠岸時與家人親友見面，也在返船前到餐廳、咖啡廳等地，另外也有50名新船員加入。目前有24位船員已送醫治療，其他545位已經出現症狀，正持續監控中。

戴高樂號短暫停靠在布雷斯特軍港，完成補給後依照計畫出海，一直往北海前進，直到3月20日時，同為戰鬥群一份子，也停靠過布雷斯特的比利時海軍「利奧波德一世號」（Léopold 1er）巡防艦，傳出確診案例。

戴高樂號上也接著傳出船員發燒、咳嗽等疑似症狀，檢驗後卻呈陰性，直到4月4日病例增加才意識到不是普通感冒。到了4月10日，戰鬥群已經確定2艦中有至少50名水手確診，被迫提前兩周回到位於地中海的母港土倫（Toulon），空運設備到船上為船員檢測。

▼戴高樂號航空母艦（Charles de Gaulle, R91）。（圖／路透社）