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網友上PTT發「腦補文」誤傳　醫鼎科技與東森集團「100%無關」

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▲▼ 。（圖／記者黃君瀚攝）

▲網友在PTT上發布錯誤的影射文。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

今（18）日有網友在PTT論壇撰文，影射醫鼎科技股份有限公司負責人（董事長）張璨與「東森集團」關係密切，甚至錯誤將其列入「東森集團」關係企業。事實上張璨早在2015年11月便離開《ETtoday新聞雲》，現任總經理為陳安祥，且東森集團與醫鼎科技「並無」任何關係。

日前《Heho健康》網站刊登「台灣糖尿病之父」林瑞祥醫師談飲用牛奶的研究，該文被轉貼至PTT論壇引起不同見解的激辯。

請繼續往下閱讀...

今日有網友lllkkkjjj發文質疑該文為「內容農場」，再憑Google到的過時資訊和錯誤聯想，指張璨任職於《ETtoday新聞雲》，同時影射醫鼎科技與「東森集團」關係密切，「原來Heho是東森事業群開的公司壓（呀）」。

事實真相是，2016年8月起《ETtoday新聞雲》總經理即為陳安祥，張璨早已離職多年。目前東森集團關係企業包括《東森國際》、《東森購物》、《ETtoday新聞雲》、《ETtoday東森寵物雲》、《量子娛樂》、《草莓網》、《東森自然美》、《東森房屋》、《東森全球新連鎖事業》、《墨攻網路科技》等，與醫鼎科技、Heho健康網100%不相關。

▼現任東森寵物雲董事長、ETtoday新聞雲總經理陳安祥（圖／ETtoday）

▲▼東森登峰雲ETtoday（圖／ETtoday）

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