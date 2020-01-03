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2019年流量與業績超亮眼　ETtoday年終獎金「新媒體第一」

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《ETtoday東森新聞雲》全新企業標誌現身野餐日。（圖／記者姜國輝攝）

生活中心／綜合報導

歲末年終上班族最關心的就是年終獎金，在低薪不景氣年代，今年媒體業的薪資表現哪家媒體開紅盤？《ETtoday東森新聞雲》宣布年終獎金最高3個月，為了讓同仁可以提「錢」規劃年假，預定6日（下周一）就搶先發放，如果加上每季的季考核獎金，績優同仁全年可領18個月，薪獎水平已超越其他媒體同業。

東森新媒體總經理陳安祥表示，目前全網日均流量1,500萬、臉書粉絲數超過1,800萬，數位業務營收不但損平且有盈餘，流量、營收超越競業：此外，大手筆製播的超級選秀節目《聲林之王》，榮獲第54屆電視金鐘獎，另外從前年開始耕耘的台北捷運及家外媒體，去年底又取得即將通車的新北環狀線的廣告承攬權，將加速各捷運站點的廣告版面升級為數位屏幕，朝國際級的數位創新廣告邁進。

陳安祥指出，在新事業部分，東森寵物91家門市已是全台連鎖門市第一、營業額第一；整體來說，東森新媒體在2019年交出漂亮成績單，這些好成績都是同仁努力打拼、辛勤耕耘的結果，創辦人王令麟總裁為了犒賞大家一年來的辛勞，宣布年終獎金最高3個月，如果再加上季獎金，表現特優的同仁全年最高可領18個月，同時，表現績優者還可領取其他獎金，薪獎水平不僅居新媒體第一，更是超越其他媒體同業。

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▲▼第54屆電視金鐘獎,綜藝節目獎,聲林之王。（圖／攝影中心）

▲聲林之王榮獲金鐘獎，開啟華人綜藝節目新潮流。（圖／攝影中心）

近年來由於廣告市場從傳統媒體轉移至數位廣告，而數位廣告又泰半流入跨國網路公司，導致本土媒體業普遍經營困難，根據市場訪查顯示，包括：聯合、蘋果、壹電視、鏡週刊、民視等業者年終獎金多半是1個月，就連過去年終獎金豐厚的東森電視，內部人員透露，今年獎金迄今還未宣布，但因為傳統電視廣告下降，一般預期今年年終應該會比去年少！

▲ETtoday新聞雲8周年慶生會。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森新媒體展現年輕與活力。（圖／記者徐文彬攝）

陳安祥表示，展望2020年，東森新媒體將持續以「以己之長，重點發展，步步為贏，坐穩第一」，亦即在原先流量、粉絲的基礎上，持續發展影音內容，除製播影音節目、短視頻之外，還將製播《聲林之王》第三季，一圓年輕人的明星夢。

「現在的數位發展變化太快了」，陳安祥強調，新的一年也會繼續完善線上和線下廣告業務平台，結合線上廣告的精準與線下廣告的高人流，帶給廣告主更好的CP值；更重要的是，整個團隊也要在新事業的領域有所創新，「包括Her女性電商以及東森寵物商店，都要開展多元化的服務」，用更好的消費體驗來搶佔市場地位。

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