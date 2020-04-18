男入獄…車被警扣押10年　「竟收未繳停車費罰單」法官找出真相

▲男入獄車被警方扣押10年竟收到罰單，法官找出真相。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名賴姓男子因案被捕入獄，其名下一輛小貨車被扣押在派出所期間，竟收到車子逾期未繳停車費的300元罰單，賴男不滿提告經法院調查，係因派出所整修時，挪動該車到中壢警分局停放，警分局也無多餘空間，再將車移到路旁停車格暫停，致不知情的車主賴男被開單未繳遭罸，是警方保管不當，撤銷賴男處分，可上訴。

賴男於提出的行政訴訟表示，他因殺人未遂案2008年就入獄服刑，小貨車也被法院扣押在中壢警分局文化派出所，車被扣押期間卻收到桃園市交通局舉發由桃園市交通裁決處裁罰300元，內容為其小貨車在2018年4月15日下午4點多，停放中壢區中榮路收費停車格，經催繳仍未繳費的逾期罸單。

賴男認為，車被扣押在派出所，何來停車費用？更不知車子為何會到停車格，認為派出所未善盡保管責任，且中壢警分局亦未督促？該罰款並造成他諸多不便，要求撤銷。

法院調查，賴的小貨車被警方扣押期間，因派出所整修，將車移至中壢警分局停放，但警分局也無多餘空間，再將車移到路旁停車格暫停，所以才被開收費單，可見賴不必負擔行政處罰責任。法院同時認為，中壢警分局保管扣押物品不當，任意將車移動，產生的停車費繳納義務不能由賴負擔，交通裁決處的處分顯然有違誤，判撤銷原處分。

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