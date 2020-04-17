大陸核電在建機組15台全球最多　2019全球綜合指數公布：23台100分

▲深圳大亞灣核電站外觀。（圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／綜合報導

世界核電協會（WANO）日前公布全球核電機組2019年綜合指數排名。結果顯示，全球411台運行機組中，共有65台滿分，大陸45台機組參評，獲得23台滿分。對此，大陸生態環境部核設施安全監管司司長郭承站15日表示，目前大陸核電機組總數全球第二，在建機組全球最多，核與輻射安全總體形勢保持穩定。

▲核電廠核燃料棒模型。（圖／記者曾俊豪攝）

《中新網》報導，大陸現有47台運行核電機組、15台在建核電機組，有18座核燃料循環設施，在用放射源約15萬枚，射線裝置近20萬台（套）。郭乘站指出，生態環境部不久前印發核與輻射安全管理體系第三層級355份監督執法程序，進一步規範現場監督檢查執法的模式和尺度，推進核安全治理體系和治理能力取得新進展。

對於外界關注的核安及輻射環境監測等問題，郭承站提到，藉由覆蓋地級及以上城市的自動監測網路，以及核設施周邊建立的監督性監測體系和應急監測體系，「在全國的1600個監測點，包括水、氣、土和生物監測，這些監測數據都通過生態環境部網站及時發布。」

▲廣東江門台山核電站。（圖／翻攝自中新網）

按照大陸核安全法規定，放射性廢物處裡的建設應與核能發展的要求相對應。生態環境部輻射源安全監管司司長江光表示，截至去年底，大陸全部運行中的核電站共產生核廢料總體積大約1.6萬立方公尺。此外，有三個放射性廢物處置場正在運行，處置能力為7.6萬立方公尺，目前已經接收處置廢物4.5萬立方公尺。

江光認為，就技術而言，建造一個放射性廢物處置場不難，主要還是公眾的接受性，「生態環境部將配合相關部門，及時公開監測數據，讓大家心裡有底。」

