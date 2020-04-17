「防疫VS經濟」喬不攏！　巴西衛生部長力推社交距離被總統開除

▲ 巴西衛生部長曼德塔16日被開除。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，各國衛生當局應變措施成為關鍵。巴西累計逾3萬人染疫，其中1924人死亡，衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）在社交距離、使用抗瘧藥物「奎寧」治療等問題上都與總統波索納洛（Jair Bolsonaro）意見相左，16日被解職。

曼德塔16日在推特上表示，「我剛剛被總統波索納洛通知，我被解除衛生部長的職務」，對同事表示感謝，也祝福接班人。即將接任衛生部長的人選為癌症研究機構Instituto COI創始人泰克（Nelson Teich），在波索納洛2018年競選期間擔任衛生醫療顧問。

CNN報導，曼德塔是巴西最大力推動社交距離的高級官員之一，支持各州州長關閉學校及企業的決定，卻因此與波索納洛意見分歧。波索納洛持反對意見，認為隔離措施對經濟帶來的後果可能比病毒本身更加嚴重，希望重啟經濟活動，此前更將新冠肺炎淡化為「小流感」。

▲ 巴西總統波索納洛不畏疫情，和支持者近距離握手、合照。（圖／路透）

此外，波索納洛堅持，奎寧是解決此次疫情的方法，但曼德塔提出質疑。儘管巴西已經啟動相關藥物實驗，但曼德塔警告，沒有直接證據顯示抗瘧藥物能有效治療新冠肺炎症狀。

波索納洛16日與曼德塔會晤後立刻舉行電視記者會表示，解除曼德塔職位出於雙方意願，是過渡期的一部份，也稱讚曼德塔的表現，但仍堅持經濟與衛生同樣重要，「不能只治療一個，忽略另一個」，已經和將上任的泰克討論過逐步開放經濟活動的必要性。

疫情大流行期間，巴西中央政府與地方政府的防疫政策出現矛盾。波索納洛反對嚴格限制，但在災情較嚴重的地區，部分州政府已經推動社交距離方針，消防員和警察都上街敦促人們，盡量待在室內。波索納洛則被捕捉到走進麵包店，和支持者握手、擁抱的模樣，無視專家發布的指導方針。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。