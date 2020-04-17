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張上淳揭露WHO神祕通話1小時內容：他們好奇台灣怎做得這麼好？

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▲▼0416中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日持續召開記者會公布相關疫情，有媒體提問WHO專家曾跟台灣專家交換意見，透過電話會議有彼此交流，對於電話會議的細節，專家諮詢小組召集人張上淳回應了！

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張上淳表示，15日的確有與世界衛生組織（WHO）進行電話交流，彼此除了分享全球目前疫情狀況外，台灣也分享了過去所做的許多措施提供給專家參考。張上淳補充，WHO專家對於台灣的狀況非常好奇，「希望可以了解台灣這麼好的結果是怎麼來的」，他也強調，當場有提出希望未來可以參與更多的WHO相關活動，以及有關疫苗研發的部分也希望能有專家參與專家小組會議的需求，「不過他們沒有立刻答應，表示會再帶回去研議。」張上淳表示，台灣非常樂意與世界上其他國家分享疫情控制的方法。

台灣新冠肺炎16日再度出現零確診，總確診個案仍維持395人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣看起來越來越好，但國際仍相當嚴重，台灣仍不可掉以輕心。他也公布台灣與全球死亡與康復率差異，前者領先國際5個百分點，後者也大勝近15個百分點。

陳時中表示，這幾天看起來，台灣邊境這條線已經守得越來越好，但國際依然非常嚴重。他提到，3月14日全球確診人數為14萬人，3月17日就提升到18萬人，而不到半個月，在4月3日已經突破百萬人確診，4月15日更到200萬。確診速度快，也讓國際死亡率從4%上升到6.4至6.5%，不過台灣死亡率仍維持1.52%。另外，確診病患康復率，國際整體平均為24.5%，台灣至今已有155例解隔離，以此推算康復率為39.2%。

陳時中提到，以此來看，台灣不管在確診病例或死亡案件，以及康復率，與國際相比都做得很好，但台灣依然不能掉以輕心，因為一旦有發生什麼情況，疫情也可能快速擴展，要持續提高警覺。
 

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