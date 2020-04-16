14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

▲運動示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉亭／綜合報導

寧波14歲初三女生小陸（化名）為了準備體育考試，近來在家狂做運動，每天200個深蹲、仰臥起坐...等，但有一天卻發現自己走路都不穩，甚至漸漸還出現血尿，一查發現是橫紋肌溶解症，相當危險。

根據「廣州日報」報導，小陸近日完成200個深蹲後，又繼續做仰臥起坐和跳繩，當下就累壞了，隔天更是一早就鐵腿，輕輕一碰就痛，走路都不穩，一開始以為休息一下就好了，沒想到卻出現了血尿症狀。

寧波市第一醫院急診科醫生檢查後，發現小陸的肌酸激酶數值高出正常標準900倍還要多，肌紅蛋白升高，被診斷為橫紋肌溶解症。

▲小陸被診斷為紋肌溶解症。（圖／翻攝自寧波晚報）

寧波市第一醫院急診科專家介紹， 橫紋肌又稱骨骼肌，主要附著於骨骼上，在顯微鏡下觀察又呈現明暗相間的橫紋而得名。橫紋肌溶解綜合徵是指骨骼肌受到損傷，肌細胞內的物質滲透到血液中，很容易造成急性腎損傷、電解質紊亂等一系列問題。

橫紋肌溶解，最常出現的表現是受累肌群出現疼痛、壓痛、腫脹、肌無力等；全身乏力、發熱、心動過速、噁心嘔吐等；尿液呈現茶色或醬油色或紅葡萄酒色。醫生提醒，一旦出現以上症狀，患者應立即就醫治療，否則嚴重的會影響腎臟功能。

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