獨／抱我不用錢但可以捐款！俄國金髮哥「因疫困台39天」...真的有人給了　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市瑞豐夜市出現了一名外國籍男子，矇眼就站在路邊，伸手等待別人給擁抱，而在他的旁邊則是有中文字的牌子，上頭就寫了由於「冠狀病毒，我們失去了工作、我們無法回家，我們無處居住，我們的錢用光了」，所以想用擁抱方式得到捐款協助，這名外國籍男子站在瑞豐夜市當中，顯得相當突兀，吸引不少人圍觀。

▲一名來自俄羅斯的丹尼爾，宣稱自己因為新冠疫情受困台灣，身上又沒錢了 。（圖／記者吳奕靖攝）

11日晚間十點多左右，《ETtoday新聞雲》記者獨家直擊在瑞豐夜市的入口不遠處，有一名外籍國男子站立，同時伸開雙手，而且最令人好奇的是眼睛還被矇上，怪異的行為讓不少路人停下腳步看，在他的腳邊有放了兩張中文牌子，似乎說明了他的用意，其中一張寫到「由於冠狀病毒，我們失去了工作、我們無法回家，我們無處居住，我們的錢用光了，您可以通過任何捐款支持我們，或是幫助我們找到住房，感謝您的幫助」，還特別強調是在3月9日飛到台灣。而另外一張是「我信任你，你信任我嗎？擁抱我這是免費的，但是你可以用些捐款支持我的旅行」。

▲一名來自俄羅斯的丹尼爾，宣稱自己因為新冠疫情受困台灣，身上又沒錢了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名來自俄羅斯的丹尼爾矇眼，伸手等待擁抱 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者詢問這名外籍人士，他說自己的名字是丹尼爾，來自於俄羅斯，他表示來到台灣之後，沒有什麼錢，因為住房很貴，自己也無法回到俄羅斯，所以希望大家能夠幫忙，身上的錢只能再付五天的錢給飯店。而路過的民眾看到這樣的情況，第一時間都是想了想，有人給了擁抱和錢，而有些人則是直接給錢。

但真的是這樣嗎？詢問瑞豐夜市的管理人員，他表示這名丹尼爾有時候一週來兩次、有時候一週來一次，有時候就不來，看起來年紀很輕，到處亂跑。不過這名管理人員並沒有把話說太明，話中語帶保留「似乎不單純」。而警方後來獲報之後，也到現場來了解，這名丹尼爾跟警方說不用協助，就匆匆離去，但是警方事後求證，他的確是在3月9日來到台灣，至於他所講的內容是否屬實，目前還在追查當中。

▲路人停下腳步了解情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲警方到瑞豐夜市到場了解丹尼爾情況 。（圖／記者吳奕靖攝）