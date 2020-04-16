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紐約再增752死！州長憂疫情反撲　下令距離1.8公尺一律戴口罩

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▲▼紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在曼哈頓一處會議中心痛批聯邦政府。（圖／路透）

▲紐約州長古莫周一才宣布計畫逐步解封，接下來2天單日死亡人數都回到破700例的高峰。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約15日專電

美國紐約州新冠肺炎疫情趨穩，單日仍新增752人死亡，州長古莫為防止疫情回溫，今天宣布將要求民眾在無法保持6英尺社交距離的公共場合配戴口罩，或以布料遮住口鼻。

近兩週前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）修訂2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫方針，建議民眾在難以保持社交距離的公共場合以布料遮住口鼻。紐約市政府也建議民眾這麼做，降低無症狀感染者將冠狀病毒傳染給他人的風險。

上述防疫方針沒有強制性，但與一個月前相比，近期外出戴口罩的紐約民眾已顯著增加。

古莫（Andrew Cuomo）原先排斥強制民眾外出戴口罩，擔心配戴者可能產生「錯誤安全感」，以為不用再保持6英尺（約183公分）社交距離。如今他的態度180度轉變，理由是經濟逐步重啟過程必須遏阻病毒散播，確保民眾健康。

古莫宣布將頒布行政命令，要求紐約州民眾在地鐵、公車或鬧區街道等無法保持6英尺社交距離的公共場合配戴口罩，或以布料遮住口鼻，預定18日起實施。違規者可能遭罰款，但暫時不會以沒遮口鼻為由將乘客趕下大眾交通工具。

根據最新官方數據，紐約州累計1萬1586人因感染武漢肺炎不治身亡；昨天752人喪命，9天來第8度單日超過700人死亡。這項數據不含疑似染疫但未確診的死者。

紐約市衛生局昨天變更統計方式，算進疑似染疫但未確診的3778名死者，全市死亡總數一舉突破1萬大關。

單日死亡數雖居高不下，但其他數據顯示紐約州要求民眾盡量待在家的防疫措施已有效控制疫情。其中，住院患者總數3日移動均值淨減124人，3月疫情迅速升溫以來首度下滑；插管的重症患者數量日減7人，連3天減少。

疫情雖趨於平穩，但古莫強調12到18個月後疫苗問世危機才算結束。

古莫指出，邁向「新常態」的過渡期，公共衛生應放在首位，所以只能分階段重啟因防疫而幾近停擺的經濟，並大規模實行病毒、抗體檢測和接觸者追蹤。全美50州與聯邦政府須合作，與民間企業一同擴大檢驗量能。

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