爸媽快看！家有16歲以下兒童怎網購　「小童立體口罩」4步驟完成

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者簡仲豪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，實名制2.0第五輪網購自4月15日起開始預訂，將試辦網購4-8歲小童立體口罩，一樣透過eMask口罩預購系統預訂。《ETtoday新聞雲》整理出如何預訂口罩，透過簡單4步驟，就不用再白跑藥局買錯口罩。

家長要幫小孩預訂口罩，需先準備電腦、讀卡機、手機和16歲以下孩童健保卡，並完成下列步驟：

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1.使用電腦，至「健保卡網路服務註冊網站」，用「小孩的健保卡」插入讀卡機完成註冊（註冊需輸入戶口名簿戶號等資料並設定健保卡密碼）



2.註冊完請重登點選「行動裝置認證」，再選「產生裝置認證碼」，會出現QR Code及裝置認證碼，請停留在此頁。



3.拿出手機，打開「健保快易通App」，點選首頁下方「裝置認證」，再選「裝置碼裝置」，掃描或輸入剛剛電腦畫面上的「裝置認證碼」，完成綁定。



4.以剛剛用「小寶健保卡註冊的帳號及密碼」，登入首頁「eMask口罩預購」即可，還可以登入「健康存摺」查看就醫資料、預防接種等健康資料。

▲兒童口罩網路預購。（圖／截自健保署）

另外，為落實口罩實名制規定及保護個資安全，每次預購都需登入每個人自己的帳號，各自預購，各自繳費（App可用信用卡一次代繳），每人網購物流處理費分別計算，再依各自的取貨條碼（小白單）到選定的超商取貨。

根據健保署資料公布，網購兒童口罩有4點注意事項：

1.提供4至8歲小童立體口罩，對折長度（對折）在8公分以下，寬度在12公分以下。

2.購買前請確認尺寸符合家中孩童需求，且製作小童口罩廠商眾多，花色尺寸略有差異，恕無法提供挑選。

3.請理解疫情期間，口罩為衛生醫材，在門市現場發現有破損短缺請立即向店員反應，一旦離開門市，無退換貨服務。

4.登入eMask口罩預購系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項。

指揮官陳時中表示，口罩達到均勻配送很困難，有一定流程在，因此把一部分放到網購來，希望大家不要白跑一趟。

▲指揮中心指揮官陳時中示範小童口罩有多大。（圖／ETtoday攝影中心攝）