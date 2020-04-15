為何不普篩？陳時中花6分鐘說明原委：要保留力量應對突發狀況

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15日）提到，一天這麼多人為什麼不乾脆直接採檢？但重要的是防疫上面要保留一定量能，才能有餘力在有狀況時馬上行動。

指揮中心今公布新增案例395，在美國就有出現症狀，媒體問上機前是否有主動告知有疑似症狀？陳時中表示，有感冒症狀很多這樣情況，無法認定就是新冠肺炎的高危險群，當然這幾個從相關的高風險區域回來的，有症狀會被高度懷疑，進而列入採檢，對象都是專業在做。

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陳時中說，自己一直想要呼籲，其實每個人，就像自己在記者會也常常在咳嗽，萬一自己要坐飛機，是不是也會因為有新冠肺炎疑慮不讓他坐？每個人都有這樣經驗，最重要就是大家願意誠實告知，什麼時候有什麼症狀，讓專業的檢疫醫師或醫療人員幫忙判斷，不要把這些東西當作是一種罪過，否則防疫上面會造成很大的困難，這是大家一起來配合的。

陳時中指出，都會講說為什麼不直檢一檢，目前量能就是，在防疫上面就是要保留一定量能，才有餘力在有狀況馬上行動，這非常重要，也是說超前部署，遇到突發狀況，有力量去應對，進而讓體系不要混亂。

陳時中表示，常在講世界死亡率超過10%，就是醫療體系已經崩潰，很多不可預期情況下無法控制情況不斷出來，反而對社會傷害很大，一切安排照著科學基礎和專家意見，然後觀察精準的對高風險不斷調整政策，觀察情況做出最好調整。整體可以講，以現在觀察幾天下來，在假期裡的非常高的移動風險，若沒有產生很大的傷害，基本上社區應該是很安全，但還是要持續觀察。

▲4月15日新增2名確診者，都是境外移入。（圖／曾梓倩製）



▲新增2例都是境外移入。（圖／陳昱璇製）