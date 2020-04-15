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FB抗疫再出招　3工具防治疫情

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▲▼Facebook打造疾病防治地圖。（圖／翻攝自Facebook Data for Good網站）

▲Facebook打造疾病防治地圖。（圖／翻攝自Facebook Data for Good網站）

記者邱倢芯／台北報導

如何讓全球新型冠狀病毒（COVID-19）的疫情趨緩，是目前全世界共同努力的挑戰。Facebook今（15）日發文指出，已透過Data for Good計畫開放研究人員與非營利組織使用人口移動地圖來研究冠狀病毒的傳播，並採用彙整式資料來保障個人隱私。

Facebook指出，自從 COVID-19 疫情爆發以來，Facebook即與數十個值得信賴的機構合作，利用疾病防治地圖協助救災，這些合作夥伴包括美國哈佛公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）、台灣國立清華大學、義大利帕維亞大學（University of Pavia）等全球知名學術機構，以及Direct Relief、Bill & Melinda Gates Foundation、World Bank等非營利組織和機構。這些合作夥伴已成立了COVID-19行動資料網絡這個全球聯盟，利用Facebook的Data for Good工具來提供即時分析資訊，該網絡目前正積極支援世界各地的應變措施。

另外，Facebook也提供了3種疾病防治工具來因應疫情：
人口聚集地圖：透過這項工具，可顯示不同地區的人們互相接觸的機率，這有助於標示可能爆發COVID-19新案例的地點。

移動範圍趨勢：藉此可顯示各地區的人們是否在居家附近活動或者會在城鎮內四處溜達，如此就能掌握當前防範措施的方向是否正確。

社交連結指標：其可顯示跨越州界與國界的社交連結，有助於流行病學家預測疾病擴散的可能性，以及哪些地區的COVID-19疫情最嚴重而可能會對外求援。

Facebook指出，疾病防治地圖的資料來源彙整自Facebook上的資訊，而Facebook也採取額外措施隱藏個人身分，使匿名化的彙整資料可完全避免透露任何個人資訊。

舉例而言，Facebook的資料可顯示某個城鎮的整體資訊，但不能顯示單一用戶的行動模式，Facebook Data for Good的官網也提供更多Facebook如何保護用戶隱私的相關資訊。

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