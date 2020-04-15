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追劇總有天會追完！藝文工作者盼繼續生產：我們不要長期紓困補助

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▲▼文化部政務次長蕭宗煌在立法院「疫情對藝文產業營運衝擊及紓困振興政策建言」公聽會上初步回應。（圖／翻攝自立院直播畫面）

▲文化部政務次長蕭宗煌在立法院「疫情對藝文產業營運衝擊及紓困振興政策建言」公聽會上初步回應。（圖／翻攝自立院直播畫面）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎衝擊許多產業，許多人為了防疫也減少外出活動，宅在家追劇，不過有藝文工作者今（14）日提到，現在還有劇可以追，但如今很多戲不拍了、劇不演了，而「劇總有一天會追完」，藝文勞動者不能一直依賴紓困補助，更希望能回歸日常，繼續拍戲和工作。

文化部爭取預算投入「藝文紓困補助」，今（14）日立法院教育及文化委員會舉行「疫情對藝文產業營運衝擊及紓困振興政策建言」公聽會，有藝文工作者提到，其實想要的不是長期補助，也不能一直依賴紓困，更希望的是能回歸日常，繼續拍戲和工作。

請繼續往下閱讀...

台北市影音節目製作商業公會等單位提出，劇組或相關工作者缺乏防疫物資，沒有額溫槍，口罩也不夠，為了防疫只能停擺生產工作，無法拍戲，希望能爭取更多口罩等物資，繼續拍戲和工作，但這部分也難以向地方局長請求，必須跨部會，不知有無可能爭取到防疫物資，讓藝文產業能繼續生產。

表演藝術聯盟秘書長李孟融也說，現在很多劇場是直接關閉，很多演出也直接取消，但能否以「安全距離」的方式規劃低度營運？更舉例，若舞者一兩天不跳舞，只有自己知道，但若半年不跳舞，身體已經無法再跳了，這些人才轉而去賣雞排或做其他工作，雖然現在有相關單位規劃線上劇場，但「線上依然難以取代現場」，仍期待低度營運的考量能發生。

他表示，雖然感謝紓困，但我們要的其實不是長期補助，而是回歸日常，繼續工作，當大家長期不進劇場，不進電影院，這些產業在之後有無相關振興方案？包括文策院也多半以補助為主，但能否去主導表演？他直言目前政府對於文化產業風險管理相對弱，如今剛好是超前部署的好時機，或許可以找一些目前正好失業或停擺的藝文工作者，一起來研究規劃。

而文化部政務次長蕭宗煌在公聽會中初步回應，有鼓勵民間劇場可以適度開放給表演團體排練；另外文化部有找國表藝等單位，研究關於線上演出的方式，但考量到不希望觀眾習慣線上「免費看」表演，因此還在研究如何能有商業營運的模式，支持表演藝術者能有收益。

對於「防疫物資」如口罩的問題，蕭宗煌也說這還是要依據中央疫情指揮中心的規範，由於疫情考量，防疫物資仍先以第一線防疫人員（醫事人員）、學校等為主，他也希望藝文產業能得到支持，但在國家整體防疫考量下，目前還沒辦法爭取到更多，對於這點也感到很遺憾，在所有人共體時艱的時刻，他感慨藝文產業確實「興於百業之後，衰於百業之前」，但文化部以最大的誠意來協助。

關於藝文紓困補助方案，蕭宗煌也提到由於過往沒有先例，這些預算確實是鄭麗君部長大力爭取來的，甚至可說吵架吵來的，而有關外界關心的「公正、公開、公平」審查，他表示這一點希望大家放心，至少有5至7位委員審查。

先前文化部表示第一波撥款最快在可4月初進行，但如今還沒辦法的原因，他解釋就是在審查試算過程中仍不斷調修，重新檢討。第一波補助將著重於事實認定，但很顯然首波經費不足；而第二波如何分配額度，也將著重在人的安頓上，但細節還沒確定，也是由於尚未核定預算。

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