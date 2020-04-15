南部嬤：要寄去給台北阿孫ㄟ！ 一句話講出南部兒童口罩不夠原因

▲上週因滾動機制停止配送兒童口罩，導致無兒童口罩可賣的藥局，15日郵局又會開始配送，16日起民眾又可買到兒童口罩了，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



從4月9日起，購買的防疫口罩除了可以片數增加，也不再分單、雙號，另外，大人也可選擇購買兒童口罩，這些便民措施一推出之後，網路上的鄉民不僅大喊兒童口罩超難買，應開放網購，實際上走訪藥局，兒童口罩也真的是一份難求。

因為之前每日都配給每家藥局40份兒童口罩，4月9日起改配給20份，瞬間少了一半可購買的人次份數，另一個原因是南部的阿公阿嬤聽到北部的兒童口罩超難買到，想要買起來寄給北部的孫子，一時間，南部的兒童口罩也變得相當搶手，變得很難買到了。但自4月15日至17日實名制2.0第五期網購口罩，除了原本的成人口罩外，將試辦4-8歲小童立體口罩網購，民眾一樣透過eMask口罩預購系統預訂。另外因成人購買兒童口罩比例過高，4月23日起恢復兒童口罩購買年齡限制16歲（含）以下之健保卡才能購買兒童口罩。

台南市藥師公會理事長吳振名表示：「之前兒童口罩每家藥局每天配給40份，雖然可購買的片數提高到5片，但因為成人的健保卡不能購買兒童口罩，所以不少藥局的兒童口罩都還剩下不少，藥師公會全聯會甚至發文調查藥局是否需要回收兒童口罩？就有不少藥局因為過多的庫存填表，表示要退回以利重分配到較需要的藥局，後來雖沒回收退回，滾動機制也就停止配送了一段時間，讓這些庫存餘量能慢慢消化掉，但4月9日起，兒童口罩變成一次可買10片，大人也可選擇購買兒童口罩，瞬間，這些餘量的兒童口罩就被買光了。」

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▲4月23日起恢復兒童口罩購買年齡限制16歲（含）以下之健保卡才能購買兒童口罩，屆時，供需速率應該就會回到正常的狀態。（圖／記者林悅翻攝）

吳振名也說，就有一些年紀較大的長輩來買口罩時就選擇要兒童口罩，阿公阿嬤說鄉下地方用到口罩機會較少，要把口罩寄去給台北的孫子，因為兒子、媳婦說台北的兒童口罩很不好買到。

吳振名也強調說，兒童口罩不夠應該是短期的現象，因為片數增加到10片，大家都希望趕快擁有，所以早早來排隊，等過一陣子之後，大家都買到了，不論成人或是兒童口罩，銷售的速率就會回到正常的狀態。

台南市藥師公會上週因滾動機制停止配送兒童口罩，導致無兒童口罩可賣的藥局，15日郵局又會開始配送，週四起民眾又可買到兒童口罩了，請民眾放心。