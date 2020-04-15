河北再封村！　官方回應：「跟上次不同」主要量體溫、查出入證

▲封城示意圖。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

河北省邢台市清河縣有村民發影片指出，疑似疫情復發村內「再封村」。清河縣應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組回應，本次「封村」是對進出入村民測量體溫，查出入證，村民日常生產生活不受影響。

根據新京報報導，清河縣疫情工作領導小組12日下發通知，凡是持有本社區、住宅小區（村）、企事業單位通行證的，測溫正常即可出入。無通行證的，要嚴格落實測溫、查驗健康碼、掃碼查詢行程軌跡、登記等防控要求，對發熱人員以及近期有境外或湖北武漢地區旅居史人員，一經發現，要立即進行隔離登記並向縣防領辦報告。

清河縣疫情防控領導小組相關工作人員表示，「本次『封村』不同於上一次，這次主要對進出村民檢測體溫，檢查相關證件」，隨著天氣變暖，學校尚未開學，外出人員增加，再次加強防控工作，一方面是防止輸入性病例，另一方面也是為了提醒外出人員戴口罩，做好防護工作。

▲封城示意圖。（圖／路透社）

針對返回清河人員，疫情工作領導小組下發《關於加強武漢湖北地區返（來）清人員報備的通告》，包含提前報備、報備內容、接轉方式、核酸檢測、居家隔離等十項內容，其中要求武漢湖北地區返（來）清人員到清河後一律直接到集中觀察點進行2次核酸檢測，根據檢測結果進行居家隔離、集中隔離、觀察治療等分類處置。

負責接聽舉報電話的工作人員告訴記者，近期沒有接到舉報，不過武漢解封後，陸續接到諮詢返回的電話，「目前返回清河的人比較少，有的人一聽說要報備辦手續就推遲返程了，還有的人就乾脆不回來了」。