　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

河北再封村！　官方回應：「跟上次不同」主要量體溫、查出入證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲封城示意圖。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

河北省邢台市清河縣有村民發影片指出，疑似疫情復發村內「再封村」。清河縣應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組回應，本次「封村」是對進出入村民測量體溫，查出入證，村民日常生產生活不受影響。

根據新京報報導，清河縣疫情工作領導小組12日下發通知，凡是持有本社區、住宅小區（村）、企事業單位通行證的，測溫正常即可出入。無通行證的，要嚴格落實測溫、查驗健康碼、掃碼查詢行程軌跡、登記等防控要求，對發熱人員以及近期有境外或湖北武漢地區旅居史人員，一經發現，要立即進行隔離登記並向縣防領辦報告。

清河縣疫情防控領導小組相關工作人員表示，「本次『封村』不同於上一次，這次主要對進出村民檢測體溫，檢查相關證件」，隨著天氣變暖，學校尚未開學，外出人員增加，再次加強防控工作，一方面是防止輸入性病例，另一方面也是為了提醒外出人員戴口罩，做好防護工作。

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲封城示意圖。（圖／路透社）

針對返回清河人員，疫情工作領導小組下發《關於加強武漢湖北地區返（來）清人員報備的通告》，包含提前報備、報備內容、接轉方式、核酸檢測、居家隔離等十項內容，其中要求武漢湖北地區返（來）清人員到清河後一律直接到集中觀察點進行2次核酸檢測，根據檢測結果進行居家隔離、集中隔離、觀察治療等分類處置。

負責接聽舉報電話的工作人員告訴記者，近期沒有接到舉報，不過武漢解封後，陸續接到諮詢返回的電話，「目前返回清河的人比較少，有的人一聽說要報備辦手續就推遲返程了，還有的人就乾脆不回來了」。

ET快訊
抱大胸妹開趴神隱11天！羅志祥「亮3張照片」首發聲
蔡英文登《CNN》首頁！成功控制疫情「捐數百萬口罩幫其他國家
方志友認錯道歉！車內曖昧吳念軒「尺度沒拿捏」..老公楊銘威回
「不知疫情會持續多久」　台中浮誇網美火鍋店4/30歇業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

收到「床上運動片」點開！　年輕男傻眼「主角是自己」：後悔2月接受邀請

「你以前不姓趙吧？」警敲門一問　他在妻子旁低頭了！原因曝光

港媒：華航改名要ICAO同意　現任秘書長為陸籍「硬改離倒閉不遠」

大陸單日新增10例本土「8例在黑龍江」　289名醫護急赴支援

河北再封村！　官方回應：「跟上次不同」主要量體溫、查出入證

貴賓發狠狂咬「同伴」博美脖子！　女主人「拉繩吊頸」飛踹...警方抓到了

新冠肺炎治癒後肺部是否有後遺症？鍾南山揭「最新判斷」

79天戰疫畫下句點！最後一支馳援湖北醫療隊15日離漢　領隊不捨

禁止黑人進入！廣州麥當勞歧視性公告遭轟...官方道歉了

滯留武漢80天！山東男回家見車窗「10字」瞬間流淚...網全讚爆

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

收到「床上運動片」點開！　年輕男傻眼「主角是自己」：後悔2月接受邀請

「你以前不姓趙吧？」警敲門一問　他在妻子旁低頭了！原因曝光

港媒：華航改名要ICAO同意　現任秘書長為陸籍「硬改離倒閉不遠」

大陸單日新增10例本土「8例在黑龍江」　289名醫護急赴支援

河北再封村！　官方回應：「跟上次不同」主要量體溫、查出入證

貴賓發狠狂咬「同伴」博美脖子！　女主人「拉繩吊頸」飛踹...警方抓到了

新冠肺炎治癒後肺部是否有後遺症？鍾南山揭「最新判斷」

79天戰疫畫下句點！最後一支馳援湖北醫療隊15日離漢　領隊不捨

禁止黑人進入！廣州麥當勞歧視性公告遭轟...官方道歉了

滯留武漢80天！山東男回家見車窗「10字」瞬間流淚...網全讚爆

給說法／警抓無照少年卻踹頭　執法過當恐涉傷害罪

T點這樣用Part5／丰明殿火鍋肉券免費吃！

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

全民搶起來Part1／COLOR TREE樂活洗護組獨家送！

何晶分享台灣零確診新聞「Good show!」　再引多方網友熱議

才爆出首起死亡病例！　羅斯福號又1人急送加護病房

藝文紓困首波申請案超過7千件！文化部將陸續核定撥款

劉仕傑讚《紐時》廣告文案超難寫：設計團隊有顆為台灣的心

出奇招！收集5公斤違規廣告看板　員林公所送100元提貨券

遠距政策讓流量爆啦！　Google下調網路攝影機Nest Cams的預設畫質

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

大陸熱門新聞

鍾南山：多數患者治癒後肺部無明顯後遺症

滯留武漢80天！山東男回家見暖心一幕瞬間流淚

每天凌晨聞到燒香味！衣櫃見「詭異娃娃＋裸女圖」

貴賓咬死「同伴」博美！　女主人「虐待動物」被捕

廣州麥當勞爆歧視性公告　官方道歉了

最後一支馳援湖北醫療隊15日離漢！

海歸男「玩很大」引10人群聚感染！

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

廣州4553名非裔人士全都驗...111人確診染疫

港媒：華航改名要ICAO同意　航線被砍會倒閉

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

千里投奔網戀西裝業務！　16歲女嗆爸媽：不會跟你回家

警敲門：你以前不姓趙吧？　他在妻子旁低頭了原因曝光

楊超越「難超越」 陸偶像選秀節目3年後現「審美疲勞」

更多熱門

相關新聞

大聯盟投入抗體研究　協助抗疫

大聯盟投入抗體研究　協助抗疫

新冠肺炎在美國爆發，至今染疫患者已接近60萬，死亡逾2萬3000人。大聯盟員工、球員和其他工作人員，自願參與新冠肺炎抗體研究計畫，該抗體實驗將追蹤多達1萬名受測者，幫助新冠肺炎抗體研究工作。

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

勞力士、PP、香奈兒出走另起爐灶

勞力士、PP、香奈兒出走另起爐灶

醫護人員穿垃圾袋代替防護衣　大阪市長籲民眾捐雨衣

醫護人員穿垃圾袋代替防護衣　大阪市長籲民眾捐雨衣

負壓隔離病房曝光！患者住24天幫筆電取名「威爾森」

負壓隔離病房曝光！患者住24天幫筆電取名「威爾森」

關鍵字：

新冠病毒COVID-19新冠肺炎河北封村清河

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面