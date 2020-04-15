台灣寫信通報WHO操刀人曝光　前疾管局長：內行人一看就知道代誌大條了！

▲疾管署疫情中心主任劉定萍。（圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情發生後，疾管署第一時間就寫信給世界衛生組織（WHO），但世衛卻充耳不聞。前疾管局首任局長張鴻仁表示，2003年SARS爆發時，義大利籍醫師歐巴尼（Carlo Urbani）寫信通知WHO兩周就立刻發出警告；這次如果WHO接受台灣通報內容，疫情狀況將大不相同。此外，疾管署進一步證實，台灣寫信通報WHO是疾管署疫情中心主任劉定萍。

針對世界衛生組織（WHO）宣稱，台灣沒明確提出新冠肺炎「人傳人」警告。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，近日公開政府2019年12月31日寄給WHO的電子郵件，並用英文唸出書信內容。他強調，內文已特別提及「非典型肺炎（Atypical pneumonia）」與「隔離治療（Isolated for treatment）」，「如果說隔離治療不是警訊，什麼才是警訊？」

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陳時中表示，任何公共衛生學者或醫師等專業人員看見兩個詞後，應該都能明白什麼樣的病患需要被隔離治療，進一步研判該等病患有「人傳人」的可能，硬要扯台灣沒有「明示」根本是「內行人講外行話」；而且當時台灣境內沒有任何病例，「明示」該疾病已人傳人才是「誤導訊息」。

▲▼陳時中公布電郵全文。（圖／指揮中心提供、攝影中心攝）

陳時中進一步反問，如果不是會員國的台灣都已告訴WHO了，身為會員國的中國有沒有和IHR說，如果沒有，「這不是隱瞞，什麼叫做隱瞞」；如果中國有講，那就要再問WHO，「這不是失職，什麼叫做失職」。他認為，WHO對此事件要坦誠以對，積極處理後續相關事情，不要轉移焦點一錯再錯。

而指揮中心14日再次明確表示有寫這封信，且是劉定萍捉刀。指揮中心發言人莊人祥說，有關送信到世界衛生組織都是經過「國際衛生條例」（IHR）窗口，這都是讓疫情中心主任擔任。

此外，張鴻仁也在報上投書，以當年SARS為例，比較不同時空WHO的處置。他接受《東森新聞》訪問指出，劉定萍寫的那封信給WHO，「我現在跟大家講，這封信（份量）當然非常夠、非常夠，你只要是內行人，一看就知道『代誌大條了』。」

▼張鴻仁認為，如果這次WHO立刻處置，疫情有很大不同。（圖／東森新聞）

2003年2月21日，廣東染病劉姓教授到香港九龍，隔天傳染17名房客引爆SARS危機；2月26日，染煞陳姓華人住進越南河內法國醫院，義大利籍歐巴尼醫師發現這病例，立刻寫信給WHO；兩周內，WHO就透過全球疫情預警系統發出警訊，救了多人。

張鴻仁認為，如果這次WHO立刻處置，疫情有很大不同，「如果WHO是完全依照當年SARS規格來處理的話，它一定會在不到兩個禮拜時間發出全球警告，這次至少已經慢了兩個禮拜以上。」

▼指揮中心公布電郵全文。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布電郵全文：

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.

Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards

中文翻譯：

根據今日新聞媒體報導，中國武漢至少有七起非典型肺炎病例，當地衛生當局回復媒體表示，這些病例並非SARS；不過，檢體仍在檢驗中，且病例已被隔離治療。

如果您有相關訊息可以與我們分享，我將非常感激。

先感謝您對這事件的關注。