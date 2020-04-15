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俄羅斯48小時增破5300例確診！　普丁召開視訊會議：我們有很多問題

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▲▼普丁在莫斯科西郊的新奧加廖沃官邸（Novo-Ogaryovo）居家辦公，透過電話及視訊會議與官員聯絡。（圖／路透）

▲普丁在莫斯科西郊的新奧加廖沃官邸（Novo-Ogaryovo）居家辦公，透過電話及視訊會議與官員聯絡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

當新冠肺炎全球大流行時，及早關閉對中邊境進入超前防疫狀態的俄羅斯，開始派出搭載物資、人員的軍機到歐美各國救援，而總統普丁也多次讚揚本國的防疫成果；然而隨著俄羅斯14日陡增至近3000例確診，普丁也在和政府官員的電話會議中警告，全球疫情仍未度過高峰，俄國必須小心。

約翰霍普金斯大學疫情地圖統計及CNN報導，俄羅斯13日新增2558例確診，14日則是2774例確診，累計病例數已來到2萬1102例，死亡人數為170人，其餘資料不明。顯然俄羅斯的疫情正在逐漸升溫，俄羅斯軍機過去幾個月紛紛出現在各國機場，卸下大量俄國醫療和必需品物資援助友邦，如今是否有可能向西歐或美國，醫療物資出去，病毒大流行在國內伺機爆發？

「我們有很多問題，」普丁在首都莫斯科西郊的官邸和官員們視訊會議，「沒有什麼好說嘴的，而且我們絕對不能鬆懈防備，因為整體而言，就像你們的專家所說的，我們還沒度過疫情高峰。」

根據非營利組織、智囊團卡內基莫斯科中心指出，俄羅斯最近的輿論都在針對普丁令人困惑的行徑。其一是自從疫情開始，普丁就變得像個隱形人一樣，至今只做過2次全國性防疫簡報，然後到莫斯科西南郊科蒙納爾卡鎮（Kommunarka）的醫院露露臉罷了，完全沒有對外發表個人對危機的評估，甚至沒有提出任何防疫計畫。

莫斯科是全俄羅斯疫情的重災區，確診人口1萬1513例佔全國一半，82人死亡也佔全國近50％。俄羅斯下一步如何動作，外界目前並不明白，但之前還能出來打趣回應「放獅子到街上趕人回家進行隔離」的假新聞的政府，之後是否能對外保持一貫輕鬆態度，還必須觀察。

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