五教共主「少龍」淫亂黑歷史起底！　創靈修仙女班拐貌美信徒獻身　

圖、文／鏡週刊

近來一名自稱五教共主、心靈歌手的中華中正黨榮譽主席少龍，不僅公開表演揮手治病，還說聽他的歌或入黨之人即能化解新冠肺炎，引起關注。

▲少龍宣稱聽他的歌可治療武漢肺炎，被法院認定散布謠言，裁罰1萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，本名徐浩城的少龍，20年前就因涉嫌宗教斂財、性侵鬧過新聞，改名後沉潛多年，不料近年又在道場開設「仙女班」，吸收年輕貌美的女信徒，慫恿獻身，並趁機性騷，甚至還有性侵傳聞，目前已有受害者報案，檢警正深入偵辦中。

新冠肺炎衝擊全球，自稱五教共主、心靈歌手的中華中正黨榮譽主席少龍，竟大剌剌地宣稱：「肺炎或流感都是邪惡正神由人的心進入處罰，產生病症…。」還表演揮手治病，強調聽他的歌或入他的黨就能化解，消息一出，引發各界撻伐。

不料，少龍不僅不為所動，還透過網路嗆聲：「若醫療單位或檢調對我調查，那不是在調查我，等於是在調查上天！」結果被警方依《社會秩序維護法》移送法辦，3月底遭法院認定散布謠言，裁罰1萬元。

本刊調查，少龍的新聞曝光後，警方陸續接獲報案，指控少龍在其道場、華興靈修中心開設「仙女班」，專門吸收年輕貌美的女信徒，慫恿她們獻身，還趁機性騷，甚至傳出有人遭性侵，已陸續傳喚多名相關人士到案說明。

回應 本刊致電少龍的太一總公司，並留下記者電話，該公司人員表示會轉告少龍祕書並回電，但遲遲未獲得回應後，本刊再次撥打太一公司，然該公司卻直接表示，若無回電就表示不予回應；本刊另致電少龍唱片總店，該店長也明確告知拒絕媒體採訪，更代表少龍拒絕，本刊記者旋即遭掛電話，無法獲得回應；本刊即以Mail方式列出6項問題寄出，但至截稿前，少龍仍不願意回應。

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