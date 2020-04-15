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男送盆栽告白！女收花秒懂「黑鳳梨」含義　網推：這樣告白超浪漫！

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▲▼ 。（圖／翻攝自影片）

▲來一客微溫劇場推出《空氣鳳梨愛情篇》，巧妙用「黑鳳梨」（粵語：我愛你）向曖昧對象告白。（圖／翻攝自影片）

生活中心／綜合報導

情人節都過了那麼久，你是否還是單身呢？到了春天就是想談場「春意盎然」的戀愛，但許多人向心儀對象告白時，總是用自以為浪漫的方式「述說愛意」，卻沒想到在女生眼中根本就是個超NG的大地雷，就有網友整理出幾種超NG的告白情境，讓許多人邊看白眼邊翻直呼，「看到LINE告白我真的會翻爆白眼！」

超NG告白1　用通訊軟體告白

雖然當面告白要承擔可能被拒絕的勇氣，但如果只是用通訊軟體例如LINE、FB告白，不管是只傳一句「我喜歡你，可以交往嗎」，或是洋洋灑灑寫了千字文述說愛意，在通訊軟體上看起來就是冷冰冰的文字，絕對抵不上當面用誠懇眼神看著對方，羞澀說一句「你可以跟我交往嗎？」來得有殺傷力，千萬不要想說「怕當面被拒絕就尷尬」做出沒誠意的事。

超NG告白2　你不是明星，不要第一次見面就告白

近來不管是台劇、韓劇或是日劇，許多戲劇中的唯美告白情節，或是第一次相遇就馬上說「我喜歡你，做我女朋友吧！」，這種不切實際的電影情節，也絕對不能在現實中上演！感情是需要培養的，如果硬要來的壁咚告白、或是沒清楚雙方興趣、喜好就想要廝守到天長地久，逼對方許下山盟海誓，絕對是會讓女生聽到直翻白眼喔！

超NG告白3　在大街、人群中告白

雖然每次看到偶像劇中，在大街告白配上眾人的歡呼，都覺得很浪漫，但實際搬到現實中，有可能會被認為是「情緒勒索」的一種告白方式。比較害羞的女生在現場只能面露尷尬點頭，比較火爆的女生可能就會當場拒絕，讓現場氣氛瞬間尷尬，千萬別讓告白變成一種「逼對方馬上做出決定」的壓力呀！

請繼續往下閱讀...

但到底要怎麼樣告白，才不會這麼NG呢？已經推出幾季曖昧小品微電影的來一客，這次再推出《空氣鳳梨式的愛情》篇，就來教大家怎樣才能讓曖昧氣氛被打破，做出紳士的告白。影片描述一位香港男生與一位台灣女生的曖昧故事，劇中兩人因為語言稍有不同，男生就用此優勢（？）透過空氣鳳梨向女生告白，影片中男生在送完空氣鳳梨後，輕輕看著女主角說一句「嘿，鳳梨（音近粵語的喜歡妳）」，讓曖昧瞬間升溫！

▲▼ 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 。（圖／翻攝自影片）

女主角回家後，反覆回想著男生的話，並細心地照顧這株空氣鳳梨，就像兩人微妙的曖昧氣氛，不能太多、也不能太少，還要適時升溫，曖昧的種籽就會慢慢萌芽，接著只要到最剛好的時機，就會開花結果，得到想要的可能。

影片推出後，立即受到許多被NG告白荼毒過的男女現身討論，有人說，「如果在曖昧不明的狀況下，真的先做出暗示，就要等對方有回應後再出擊，不然大家都尷尬！」、「一開始聽到黑鳳梨還在想什麼，念幾遍就想到是鄧紫棋的歌！」、「好喜歡這種告白方式，有點羞澀的浪漫最感人」、「溫柔講解花語的男生有夠帥，要淪陷啦～」但無論大家反應如何，千萬要記得不要做出NG告白行為，多看《來一客微溫劇場，找到屬於你的最佳告白方式吧。

▲▼ 。（圖／翻攝自影片）

▼來一客微溫劇場 <空氣鳳梨式的愛情>。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

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