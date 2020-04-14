▲ 傻眼！大家戴口罩…他戴眼罩開車，「引擎蓋遮前擋」狂飆北市環東大道。（圖／「翻攝自網路」，下同）

記者郭世賢／綜合報導

新冠肺炎疫情未減，上街都是人人戴口罩，但近日有網友發現，有名膽大的駕駛竟然是「戴眼罩」上路，台北市環東大道就有民眾拍下，一部小自客引擎蓋完全掀起，貼合在前擋玻璃上，從市區往南港急駛，隔鄰車道的駕駛發現這可笑又可怕的一幕，拍下來PO到網路上，整段影片有48秒。

影片中可見，這是一台國內暢銷的小車，不過，廠牌被修改到看不出來，當時，目擊者駕車，從市區往南港的方向開，這輛「遮眼」的小客車開在外車道上，抓不準車道中線，有時往內線靠，有時往外線靠，目擊者於是開啟手機，想看一看到底是怎麼一回事？

▲「引擎蓋遮前擋」狂飆北市環東大道。

影片最後，目擊者看到了驚嚇且可笑的一幕，這台小客車的引擎蓋整個掀起，蓋在前擋玻璃上，車內駕駛只能透過之間的縫隙，約略看到前方的路。目擊者在影片的最後，不禁罵了一句三字經。

網友對此影片的看法是，「掀引擎蓋，可能怕病毒透過風力，以氣溶膠傳播」、「一定有AI人工智慧、自動駕駛，而且有透視力」、「x！引擎蓋忘了關，開到一半飛起來啦！」、「可能不敢停路邊放回原位」



警方表示，該駕駛已經觸犯故意危險駕駛及車輛故障不維修，依道路交通管理處罰條例第20條汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即行停駛修復者，處汽車所有人1800元以上3600元以下罰鍰；第43條汽車駕駛人，駕駛汽車以其他危險方式駕車，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，為了大家的安全千要注意車輛維修。

「美麗最大的祕密」

▲ 隔鄰車道的駕駛發現這可笑又可怕的一幕，拍下來PO到網路上。