專櫃試眉筆「眼睛遭戳傷」…她崩潰訴：2年來每天都刺痛！判賠10萬

▲李姓女子先前去百貨公司專櫃購買眉筆時，遭林姓美容師示範時戳傷眼睛，怒求償60萬元精神撫慰金。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄李姓女子先前去百貨公司一日系化妝品專櫃購買眉筆時，不幸遭林姓美容師在示範過程中戳傷眼睛，她一氣之下怒向林女及化妝品公司求償60萬元精神撫慰金及醫藥費9120元，一審高雄地院判賠20萬9120元；案經上訴，二審高院減為10萬1050元。

李女主張，2017年3月8日下午她前往新光三越一日系專櫃欲購買眉筆時，由林姓美容師協助示範畫眉，怎料過程中林女疑因急於推銷其他商品，分心將手指插入她眼睛，導致她右眼刺痛難受，雖當下有即時前往附近眼科就診，但經歷2年多治療，至今她每天早上睡醒仍感到刺痛不已，需長期靠藥水來減緩疼痛，視力更因此提早退化，對此，她決定向化妝品公司及林女求償60萬元精神撫慰金，及醫療費9120元。

法庭上化妝品公司辯稱，結膜炎可分為細菌性、病毒性、過敏性等，李女右眼結膜發炎並不侷限是受到外力撞擊或接觸所致，故她與公司提供的服務之間並無絕對因果關係，同時也表示覺得李女求償金額有些過高。林姓美容師則稱，李女受傷並非她所造成，且李女事後的外傷病變也無法證明與事發當日結膜炎有關連。高雄地院一審判林女與化妝品公司須連帶賠償20萬9120元。

案經上訴，高雄高分院認為有關李女「右眼外傷性病變」的部分，經法官勘驗李女就診診所回函內容可知，她當時的結膜炎與現在「早上起床眼睛刺痛」的症狀並無關連，這主要是乾眼症所引發，可能與年紀增長較有關係，故合議庭審結李女求償金減為精神撫慰金10萬元及醫療費1050元。

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