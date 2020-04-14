朝歸仁區公所丟蛇「讓你知道我厲害」！其中1條是保育類…衝動男吃2罪慘了

▲台南歸仁區公所遭男子丟蛇恐嚇。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市歸仁區公所14日上午10時許遭到一名男子惡意丟蛇，女職員見到上班處所出現蛇蹤後嚇得不輕，公所職員也立刻報警處理。警方調閱監視器後，鎖定51歲的許男涉案，並在案發後3小時將其逮捕，另還在其住處發現4條蛇，由於其中有保育類的黑眉錦蛇，許男訊後遭依違反動保法、恐嚇罪嫌移送。

據了解，許男上午10時許騎乘機車道公所前廣場，朝著室內職員拋擲2袋分別裝有臭青母、黑眉錦蛇的紗網，還揚言「要到其他地方繼續丟」，隨後揚長離去。由於許男舉動太過突然，公所職員被嚇了一大跳，確認紗網內確實有活生生的蛇，急忙報警處理。

警方到場後全力展開偵辦，發現涉案的許姓男子也住在歸仁區，並於案發後3小時在其住處將許男逮捕歸案，同時還在他處家中尋獲1條黑眉錦蛇、與3條臭青母。許男供稱，自己會到公所丟蛇，是針對某課室表達不滿，同時也要讓公所「知道我的厲害」。

由於許男所丟的、以及家中的黑眉錦蛇屬於保育類，農業局前往現場勘查後，當場將蛇沒收，同時依動保法做後續裁處。另一方面，雖然許男丟出的2條蛇皆無毒，但其行徑已經涉及恐嚇，經警詢後移送往台南地檢署偵辦。

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▼除了丟在公所的2條蛇外，警方還在許男家中查獲4條蛇。（圖／記者林悅翻攝）