慰勞基層防疫人員　李四川發起「暖心運動」自捐300份早餐

▲市府發起暖心待用餐活動，由國民市場多個商家一起響應。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市政府為了慰勞基層工程人員與防疫人員，3月底接連「暖心相守寄未來」運動，目前已獲得370間店家響應，副市長李四川8日上午到其中一間位在國民市場的早餐店捐贈15000元讓店家提供300份早餐供人領取，並在活動現場拉起市議員宋立彬、李雅芬及工務局長吳明昌響應。

李四川指出，因新冠肺炎的疫情影響到各行各業，尤其與人接觸較為頻繁的餐飲業、零售業、觀光旅館業等行業都受到不小的衝擊，希望由市府的暖心運動協助這些店家度過難關，也希望藉著待用早餐讓基層人員補充一天的活力，一同抵抗這波疫情。

▲副市長李四川捐贈15000元給早餐店製作待用餐。（圖／記者洪正達攝）

身兼忠孝國民商圈促進發展會理事長的早餐店老闆蘇孟煌說，感念暖心運動發起的宗旨，將會做好每份早餐讓領餐人吃的安全健康，副市長李四川所支付的待用餐部分金額將捐作公益，讓愛心可以加倍轉動，蘇孟煌指出，忠孝夜市性質上屬於社區型夜市，不像六合夜市觀光客眾多，受這波疫情的衝擊不大，目前很少聽到店家抱怨生意不好，雖然多少會受影響，但沒有傳聞中那麼嚴重，目前忠孝夜市仍然行有餘力可配合這個暖心活動幫助這波受疫情影響的人。