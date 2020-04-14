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第一段沉管下水進行密封性考驗　「世界最寬」深中海底隧道2024年通車

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▲深中海底隧道沉管下水運送作業。（圖／翻攝央視）

▲深中海底隧道沉管下水運送作業。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

連接廣東深圳及中山兩地的深中海底隧道沉管12日下水，開啟出海安裝前的最後一道工序。這條沉管長123.5公尺，寬46公尺，高10.6公尺，重達6萬噸，未來將與另外31節沉管組成深中通道的海底隧道部分，也將成為世界上最寬的海底隧道。

▲深中海底隧道沉管。（圖／翻攝央視）

▲深中海底隧道第一段沉管。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，「沉管下水」意味著它將第一次經歷在水中的密封性考驗。此前，沉管都是在陸地上進行施工，密封性驗證不僅對安裝組合至關重要，更是未來海底隧道安全運行的關鍵因素。

深中通道管理中心項目工程師楊福林提到，在海底安裝時，管節的水壓要比現在大很多，所以我們現在要進行灌水，進行水密性檢測，「尤其是對兩端封門，包括鋼殼沉管的本體進行水密檢測。」

▲深中通道預計2024年完工通車。（圖／翻攝百度百科）

▲深中通道預計2024年完工通車。（圖／翻攝百度百科）

沉管在下水前，得先從廠內運移出來，由於體型過於巨大，即便只需要移動223公尺，仍對研製人員造成很大困擾。對此，研製人員在沉管下設計了200輛智慧台車，用「車輪」的滾動代替原本滑動的摩擦，提高移動速度。

不過，這個看似簡單的原理，實現起來卻不容易。中交四航局深中通道項目總工程師黃文慧表示，以200輛台車為基礎，平均每輛車要承載400噸以上的重力，「一旦受力不平均，沉管可能發生扭曲或者變形，再加上還要保證200輛車移動過程完全同步。」

經過不斷設計改造，這套全新的系統終於在首節沉管運移時正式投入使用。最終歷經4.5個小時，沉管成功移至目的地。未來，運送時間有望再縮短到3個小時，提升工作效率。

研發人員表示，首節沉管下水後將展開二次艤裝工作，計劃於5月底打通沉管出運的通道，並預計年內完成首節沉管安裝。同時，第二節沉管也已預製完成，進行下水前的準備工作。

▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

深中通道與港珠澳大橋相同，是集合「橋、島、隧」於一體的跨海工程。主體工程全長約24公里，沉管隧道段全長6.8公里，設計時速100km，預計2024年建成通車。此前，港珠澳大橋的海底隧道沉管寬度在38公尺左右，為雙向6車道，而深中通道的海底隧道則拓寬為雙向8車道。

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